Sopića pitali hoće li navijati za Hajduk: 'Nemojte me vrijeđati'

Hajduk igra utakmicu protiv litavskog Žalgirisa u trećem pretkolu Konferencijske lige. "Bijeli" igraju u gostima, poveli su, imali i penal za povećanje vodstva, ali su domaći izjednačili. Uoči utakmice javio se Željko Sopić, čiji je Kauno Žalgiris dobio pet golova od Dinama na Maksimiru prije dva dana.

Sopić je odlučio doći na utakmicu, a komentirao je zatim Hajduk.

- Jako je nezgodno pričati o utakmici koja će se igrati na umjetnoj travi, ali vrijeme je da Marko Livaja istrči i da pokaže da je Marko Livaja. Idem na utakmicu, gledat ću uživo s dečkima iz stručnog stožera i ljudima iz mog kluba - rekao je Sopić za Sportske novosti.

Upitan je i za koga će navijati u susretu Žalgirisa i Hajduka.

- Nemojte me vrijeđati! Za koga bi bilo koji Hrvat trebao navijati u ovoj utakmici? - rekao je Sopić.

Hajduk ima 2-1 na poluvremenu protiv Žalgirisa, a Sopić je uživo gledao fantastičnu partiju Šege koji dominira u dresu Hajduka. Ipak, nakon utakmice morat će sa svojim stožerom smisliti kako napraviti čudo protiv Dinama. Iako su "modri" odradili posao s 5-0, Sopić će zasigurno krenuti na glavu.