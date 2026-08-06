Obavijesti

Sport

Komentari 18
VRLO JE JASAN

Sopića pitali hoće li navijati za Hajduk: 'Nemojte me vrijeđati'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Sopića pitali hoće li navijati za Hajduk: 'Nemojte me vrijeđati'
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jako je nezgodno pričati o utakmici koja će se igrati na umjetnoj travi, ali vrijeme je da Marko Livaja istrči i da pokaže da je Marko Livaja, rekao je Željko Sopić

Admiral

Hajduk igra utakmicu protiv litavskog Žalgirisa u trećem pretkolu Konferencijske lige. "Bijeli" igraju u gostima, poveli su, imali i penal za povećanje vodstva, ali su domaći izjednačili. Uoči utakmice javio se Željko Sopić, čiji je Kauno Žalgiris dobio pet golova od Dinama na Maksimiru prije dva dana. 

KONFERENCIJSKA LIGA VIDEO Žalgiris - Hajduk 2-5: Pukla je petarda u Vilniusu! 'Bili' na korak do doigravanja
VIDEO Žalgiris - Hajduk 2-5: Pukla je petarda u Vilniusu! 'Bili' na korak do doigravanja

Sopić je odlučio doći na utakmicu, a komentirao je zatim Hajduk.

- Jako je nezgodno pričati o utakmici koja će se igrati na umjetnoj travi, ali vrijeme je da Marko Livaja istrči i da pokaže da je Marko Livaja. Idem na utakmicu, gledat ću uživo s dečkima iz stručnog stožera i ljudima iz mog kluba - rekao je Sopić za Sportske novosti.

Upitan je i za koga će navijati u susretu Žalgirisa i Hajduka.

- Nemojte me vrijeđati! Za koga bi bilo koji Hrvat trebao navijati u ovoj utakmici? - rekao je Sopić.

Hajduk ima 2-1 na poluvremenu protiv Žalgirisa, a Sopić je uživo gledao fantastičnu partiju Šege koji dominira u dresu Hajduka. Ipak, nakon utakmice morat će sa svojim stožerom smisliti kako napraviti čudo protiv Dinama. Iako su "modri" odradili posao s 5-0, Sopić će zasigurno krenuti na glavu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 18
UŽIVO Transferi: Rodri je stupio u kontakt s katalonskim divom, Hrvata Las Palmas neće pustiti
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rodri je stupio u kontakt s katalonskim divom, Hrvata Las Palmas neće pustiti

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'
OTVORILA SE O PROŠLOSTI

FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'

Bivša tenisačica Jelena Dokić (42) prošla je težak životni i profesionalni put, s obitelji je nakon srpske agresije na Hrvatsku prebjegla u Vojvodinu, potom u Australiju gdje danas inspirira mnoge
FOTO Spetljali su se na Krku dok su bili djeca, završilo je burno. Ona sad želi 50 milijuna eura
SAGA SE NASTAVLJA

FOTO Spetljali su se na Krku dok su bili djeca, završilo je burno. Ona sad želi 50 milijuna eura

Luka Dončić i Anamaria Goltes od bajke do skandala: zaruke pukle, krenula bitka za skrbništvo i alimentaciju i izgledalo je da će proći sve sporazumnim rješenjem, ali Goltes je šokirala novom tužbom u Sloveniji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026