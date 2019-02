Sorry Rafa, ne ovaj put... Pjaca odbio priliku igrati u Engleskoj

Marko Pjaca imao je priliku zaigrati u Premier ligi, ali je odbio ponudu i odlučio ostati u Italiji.

Corriere Fiorentino piše kako je našeg krilnog igrača želio dovesti Rafa Benitez. Newcastle je u posljednjim danima prijelaznog roka pokušao nagovoriti Fiorentinu da ga pusti.

