Sosa Daliću tajio ozljedu: Imam dvojbu oko desnog beka. Neću vam reći da ne napravite dramu

Žao mi je zbog gola koji smo primili u zadnjoj minuti iz prekida. Imali smo opomenu dvije minute prije tog ubačaja iz kuta kad nismo dobro reagirali i onda svejedno primimo gol. Već u početnoj formaciji nismo dobro stajali, stvorila se rupa, ali dobro... Bolje da se desilo sad, nego poslije, rekao je izbornik Zlatko Dalić.

POGLEDAJTE VIDEO: Izbornik uoči puta u Dohu

Dan nakon utakmice protiv Slovenije (1-1) u Dohi, u kojoj je Hrvatska u nadoknadi primila gol za remi, rezimirao je dojmove.

- Sutra ćemo dobro proanalizirati spomenutu situaciju, vidjeti gdje smo pogriješili i to ispraviti. Sve u svemu, rastužilo me to jer nismo zaslužili da utakmica završi 1-1. Igrali smo dobro, pogotovo poslije početnih 20 minuta kad nismo bili pravi. Malo smo se bili suzili, noge su bile krute i teške, nije bilo pasa i dubine. Moram priznati da je na treningu to bilo puno bolje i kvalitetnije, neki igrači su bili u grču... Sve u svemu, bilo je dobro - rekao je Dalić, prenosi HNS.

Hrvatska je stvarala prilike, ali pred kraj utakmice se ipak opustila i primila gol nakon kornera.

- Igrači su morali napasti loptu poslije centaršuta, ali nisu se niti dobro postavili. Da su oni u prostoru stajali kako treba, slovenski igrač ne bi došao u idealnu situaciju za postizanje gola. To je pitanje koncentracije. Doduše, bio je problem i taj što smo zamijenili šestoricu igrača pa se promijenila i formacija i raspored igrača kod tog prekida i nismo uspjeli sve pohvatati. Bez obzira na to što je stigla opomena, kao to sam rekao, dvije minute prije. Ponavljam, žao mi je zbog primljenog pogotka u zadnjim sekundama, ali pokušat ćemo to popraviti u utakmicama što slijede.

Protiv Bugarske u utorak na istom stadionu (16 sati) zaigrat će potpuno nova momčad.

- Hrvatska je sve svoje probleme riješila prije četiri mjeseca. Mirni smo i spokojni, ono što sad moramo jest provjeriti neke stvari, to je posao mene kao izbornika. Moramo dobiti odgovore na neka pitanja, a priliku imamo jedino sad. Poslije dolaze natjecateljske utakmice kad više neće biti potpitanja, zato ćemo dati priliku svim igračima - kaže Dalić.

Borna Sosa neće biti u konkurenciji za utakmicu. Pojavili su se problemi za koje izbornik nije znao.

- Rekao sam dečkima da je sve na njima, da nitko neće biti zakinut, ono što pokažu i odigraju bit će jedino mjerodavno za to hoće li ili neće biti dio reprezentacije. Zato želim dati priliku svim igračima, na golu će priliku dobiti Ivušić, malih problema imamo u defenzivnom dijelu jer Sosa osjeća bol i mislim da ga nećemo koristiti. Iznenadio me jer je došao na okupljanje s ozljedom o kojoj nije govorio. Želio je biti s nama, pokušavao je, mučio se, ali nećemo ga forsirati. Nema smisla, želim da miruje i da se spreman vrati u klub - rekao je izbornik.

Ponovno je izdiktirao postavu: Ivušić - Škorić, Vida, Ćaleta-Car - Juranović, Moro, Pašalić, Majer, Barišić - Vlašić, Livaja. Ipak, ostavio je i jedan upitnik...

- Jedino smo u maloj dvojbi kad je u pitanju desni bok. Neću vam reći o kome razmišljamo jer ćete oko toga raditi dramu. Cilj je probati ovaj sastav i, naravno, pobijediti utakmicu.

Pet nastupa i dvije medalje. Tko to ima? A mi podcjenjujemo

- Odigrali smo korektnu utakmicu, dobro je da imamo širinu kadra, čekaju me slatke brige. Već za tri mjeseca očekuje nas Liga nacija, pred nama su teški ispiti tijekom kojih ćemo morati koristiti više igrača jer ćemo igrati četiri utakmice u deset dana. Poslije utakmica u Dohi igrači će, u svakom slučaju, znati što jesu ili nisu napravili - dodao je.

U petak je ždrijeb Svjetskog prvenstva, Hrvatska je osigurala drugu jakosnu skupinu. A Dalić je istaknuo još nešto.

- Hrvatska je pet puta nastupila na svjetskim prvenstvima i osvojila dvije medalje. Tko to ima? A mi to podcjenjujemo. Zemlja s četiri milijuna stanovnika ostvarila je takve sjajne rezultate. To je nešto fascinantno.

Ždrijeb?

- Naravno da bi bilo dobro kad bismo izvukli Katar, bez obzira na to što nikog ne podcjenjujemo. Nama je cilj proći skupinu, napraviti taj prvi korak. Bit će teško, u Kataru će biti najbolje reprezentacije na svijetu, ali vjerujem u nas i našu momčad. Ne želim govoriti o nekim višim ciljevima, i u Rusiji smo išli korak po korak. Iz prve jakosne skupine svi su protivnici teški, osim domaćina, koji je objektivno najlakši protivnik. Treća i četvrta jakosna skupina? Nisam o tome puno razmišljao, kada ždrijeb završi moći ću nešto više komentirati - zaključio je izbornik.

Najčitaniji članci