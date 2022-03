Sosa uoči ždrijeba: Volio bih da završimo u skupini s Brazilom

Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak je otputovala u Dohu, a prvi trening odradit će u srijedu. Prvu prijateljsku utakmicu igraju protiv Slovenije na stadionu Education City 26. ožujka, a protiv Bugarske će snage odmjeriti tri dana kasnije.

Uoči prijateljskih utakmica oglasio se lijevi bek Borna Sosa (24), iza kojeg je prva jesen s A reprezentacijom, te je za HNS prokomentirao plasman na Svjetsko prvenstvo u Katar.

- Nije moglo bolje, iako… Krenulo je dosta burno, protiv Slovenije u gostima. Na kraju je sve dobro prošlo, u svih pet utakmica koje sam igrao imali smo momčadski duh, bili na visokoj razini i pokazali što znamo. Na kraju smo ostvarili izravni plasman na Svjetsko prvenstvo, što je, ne samo nama, nego i cijeloj naciji, olakšalo 2022. godinu. Presretni smo, ja pogotovo jer je taj odlučujući gol protiv Rusije stigao poslije moje asistencije. Pun Poljud, pobjeda nad Rusijom i plasman u Katar. To su scene koje se pamte cijeli život - kaže Sosa, koji se često sjeti poljudske utakmice protiv Rusije.

- Iskreno, svojim suigračima u Stuttgartu sam pokazivao atmosferu s Poljuda jer takve atmosfere nema na puno mjesta na svijetu. To su scene kojih se želimo sjećati, a nadamo se da će ih biti i na Svjetskom prvenstvu u Kataru - kazao je.

Nagrada za prvo mjesto u skupini je putovanje u Dohu, lišeno stresa dodatnih kvalifikacija.

- Jako je bitno da nam je pao taj pritisak s leđa. Pogotovo jer nam otvara dodatne stvari koje možemo uvježbavati, u prvom redu sustav 3-5-2 o kojem je izbornik Dalić već govorio. Uvijek je, naime, dobro imati alternativu drugog sustava igre kad se za to ukaže potreba. Putovanje u Dohu shvaćamo kao svojevrsni “team building”, kao nešto što će nam donijeti puno toga dobroga. Međutim, u utakmicama ćemo ići maksimalnim angažmanom i željeti pobijediti kao i svaki put - rekao je.

Sosa ima iskustvo igranja u sustavu 3-5-2.

- Tri godine sam u Stuttgartu igrao u sustavu 3-5-2, posljednjih sedam ili osam utakmica ponovno igramo u sustavu s četvoricom igrača u zadnjoj liniji. Sustav 3-5-2 je dosta zahtjevan, ali svaki sustav ima svoje prednosti i mane. U svakom slučaju, vidjet ćemo u ovim dvjema utakmicama da li nam taj sustav leži ili ne i onda ćemo moći nešto više reći po tom pitanju - rekao je.

Borni je u razdoblju prilagodbe na A reprezentaciju puno pomogla činjenica da igra u momčadi s ponajboljim veznim igračima na svijetu.

- Uvijek je lijepo kad vidiš kako izgleda nogomet iz njihove perspektive, a izgleda prilično jednostavno i lijepo. Uvijek je dobro kad prema njima imaš siguran pas jer je lopta kod njih uvijek u sefu. Za mene osobno je ispunjenje sna igranje s Modrićem, Kovačićem i Brozovićem, pogotovo s Lukom, koji je najbolji igrač u povijesti hrvatskog nogometa. Sve u svemu, to mi je dodatna motivacija da budem još bolji - kazao je.

Bliži se ždrijeb Svjetskog prvenstva u Kataru, a Hrvatska će, po svemu sudeći biti u drugoj jakosnoj skupini.

- Volio bih skupinu s Brazilom, kao mali sam sanjao da jednog dana igram protiv Brazila. To je moja osobna želja, a vidjet ćemo koga ćemo izvući - zaključio je Sosa.

Josip Juranović (26), iza kojeg je sjajna reprezentativna godina, kazao je da će u Dohi biti rasterećeni, a s obzirom na to da nema Vrsaljka i Brekala, Celticov desni bek može očekivati malo veću minutažu.

- Bilo je malo neočekivano, nestvarno, ali kad sam dobio priliku htio sam je ugrabiti objeručke i ne puštati. Za moju je obitelj to bio veliki ponos, ali i radost i sreća, za mene osobno također. Hrvatska reprezentacija je ipak nešto najdraže, nešto što je uvijek u srcu - ističe Juranović nakon čega dodaje:

- Vidjet ćemo kako će izbornik rasporediti snage, ali radujem se predstojećim utakmicama. Uvijek želim igrati što više. Sustav 3-5-2? Uvijek je dobro imati nekoliko sustava igre za prilagodbu našim, ali i protivničkim igračima. U 3-5-2 imate više kontrole u igri prema nazad, pogotovo ako stoperi znaju igrati, a naši stoperi itekako imaju kvalitete i mogu doprinijeti u napadačkoj igri. Jednako tako, imamo trojicu najboljih veznih igrača na svijetu, ako ne i više. S njima i cijela momčad automatski izgleda bolje - smatra Juranović.

Prema minutaži se vidi da mu trener itekako vjeruje, do te mjere da je igrao i na poziciji lijevog beka.

- Moja prva utakmica za Celtic bila je protiv Rangersa, igrali smo u subotu, a trener mi je u petak prišao i pitao me mogu li igrati lijevog beka jer se igrač, kojemu je to prirodna pozicija, ozlijedio. Pristao sam, naravno, želio sam odmah igrati u prvoj jedanaestorici, to je jedan od najvećih nogometnih derbija na svijetu. Dobro sam odigrao i nastavio igrati na toj poziciji dok se nije oporavio igrač, koji je naša prva opcija, tek onda sam se prebacio na desnu stranu. U svakom slučaju, imamo jaku konkurenciju na obje strane, ali i općenito, u cijeloj momčadi. Imam puno dodira s loptom, bekovi često ulaze u sredinu, nismo toliko na vanjskim pozicijama. Međutim, nije to ništa čudno, mnoge momčadi igraju na takav način - kazao je.

Hrvatska je trenutno 15. na toj ljestvici, a ako ostane na toj poziciji bit će u drugoj jakosnoj skupini, što će ovisiti i o rezultatima naše reprezentacije u prijateljskim dvobojima sa Slovenijom i Bugarskom.

- Želje su jedno, ali na Svjetsko prvenstvo moramo doći sa stavom da smo najbolji, a protivnici u skupini… Neka budu najlakši mogući da možemo otići što dalje. Bit će neobično jer je prvenstvo usred prvenstvene sezone. Iskreno, ne znam kako će to izgledati, ali ako budemo u dobroj formi to može biti i odlično - zaključio je Juranović.

