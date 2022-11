Šoštarić: Kockale su se šutevima izvana. A tu je naša Tea carica

Odigrali smo odličnu obranu, Tea je super branila i ono što smo mi htjeli to smo i napravili. Sveli smo utakmicu na mali broj golova. Većina igračica igra dugo zajedno u mađarskoj reprezentaciji, igraju i u Debrecenu dosta njih. Naviknute su na utakmice preko 35, 40 golova. To smo im oduzeli. Velim, na taj način igra u napadu je bila kvalitetna. U nekim fazama imali smo uspone i padove što je logično u jednoj ovakvoj utakmici. To dosta znači za jedne i za druge. Svaka čast curama jer ono što su danas prikazale je nivo vrhunskog rukometa, rekao je hrvatski izbornik Nenad Šoštarić nakon što su 'kraljice šoka' senzacionalno srušile Mađarsku u drugoj utakmici prve faze Europskog prvenstva u Ljubljani.

Izbornik Šoštarić otkrio je na koji način je pročitao Mađarice.

- Krenuli smo od Danske kada smo samo za njih pripremali 3-2-1 zonu. Oni su bili u drugačijem sastavu. To su bile, više-manje, iskusnije igračice, Ferencvaroša... A ovo je drugi tip, ovo je ekipa koja trči i napade završava brzo. Bilo je izuzetno važno dobro se vraćati natrag u obranu. Malo smo imali nekih taktičkih postavki jer smo vidjeli da kada otvaraju polukontru lopta dolazi do srednjeg, do Hornyak, otvara se na Vamoš, i onda Vamoš kreće prema sredini. Tako smo odlučili da u bilo kojoj priči jedna naša ostane uz Vamoš u otvaranju polukontre. Samim time smo tjerali ova druga dva, koja nisu naviknuta, da tu priču odrade i onda smo odlično napravili faule i prekinuli. Čak i na kraju kada su probale igrati sedam na šest nisu uspjele. Jednostavno, mi smo radili ono što je normalno u takvoj varijanti. Zatvarali dobro njihove pivotmene. Kockali su se sa šutem izvana, a kada je tako, tu je Tea carica.

Hrvatska će posljednju utakmicu prvog kruga imati u utorak protiv Švicarske od 18 sati, u utakmici u kojoj je veliki favorit.

- Nemamo o čemu razmišljati. Nema puno filozofije. Mi moramo dobiti Švicarsku. Jednostavno, da i prenesemo dva boda, ali i da dođemo puni samopouzdanja u onu sljedeću rundu iza toga. Cure su pokazale da zaista mogu puno i da su svim srcem tu. Da su fokusirane maksimalno na ovo što rade. Da ne zaboravim, a to je trebala biti jedna od prvih stvar: zahvalio bih se divnoj publici koja je došla. Divnoj publici. Po prvi put smo mi imali osjećaj da igramo doma, a da nisu Mađari ti koji su prevagnuli. I to je bio strašan poticaj. Vidjeli ste to na licima u trenutku utrčavanja na igralište. Kako je to lijepi osjećaj kad igraš. Svim tim ljudima hvala od srca, pratite nas i dalje i mi ćemo dati sve od sebe.

