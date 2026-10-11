Šotiček bi Tabinasa prošao i u japankama, a u jedno pojačanje ne vjeruju ni neki iz Dinama...

Dinamo je porazom kod Hajduka (2-1) pao na drugo mjesto HNL-a, uz utakmicu manje, a eventualnim pobjedama do kraja ovog, devetog kola HNL-a, "modre" mogu preskočiti još i Varaždin i Rijeka.

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Šotiček bi Tabinasa prošao i u japankama

Proteklih tjedana rasle su kritike na račun trenera "modrih" Marija Kovačevića. Međutim, ta je paljba tijekom reprezentativne stanke pala u drugi plan.

Prvo zbog katastrofalnog idejnog rješenja za novi Maksimir, a potom i zbog nevjerojatno loših nastupa reprezentacije u prve četiri utakmice novog izdanja Lige nacija. Neki su se šalili da bi Kovačević zbog toga morao otići zapaliti svijeću na Kamenitim vratima...

Međutim, nakon Poljuda sve je po starom. Bit ćemo pošteni pa komentirati zbivanja samo u prvih 70-ak minuta utakmice, budući da je u subotu sve nakon toga više nalikovalo vaterpolskoj nego nogometnoj utakmici. Kovačević je šokirao odlukom da na desni bok postavi Filipinca Paula Tabinasa.

Tabinas, miljenik Alberta Capellasa, Dinamova direktora nogometa, dobio je priliku ispred Morisa Valinčića. To se još i može objasniti budući da je Valinčić već tjednima neuvjerljiv, ali nikako se ne može opravdati to što je Tabinas dobio prednost i ispred Nike Galešića, koji, kad god dobije priliku, igra i više nego korektno.

Tabinas je, istina, odigrao korektnu utakmicu u osmom kolu, kada je u pobjedi protiv Lokomotive (3-2) asistirao Belji. Međutim, i ptice na grani znaju za njegove defenzivne manjkavosti. Jedan tunel, drugi tunel... Imali smo osjećaj da bi ga Marin Šotiček prošao i u japankama na nogama. Filipinac je u Dinamu nepunih godinu dana, ali nije opravdao epitet pojačanja.

Tabinas protiv Hajduka

Foto: Sofascore za 24sata

U Kravcova ne vjeruju ni neki iz Dinama

U početnih 11 našao se i Rus Kiril Kravcov. Uskočio je na poziciju zadnjeg veznog umjesto suspendiranog Josipa Mišića, ali ni po čemu se nije istaknuo. Nije pokazao da može diktirati tempo poput Mišića, a teško se nosio i s vižljastim Hajdukovim igračima poput Marokanca Fayada.

Koliko čujemo, čak ni neki ljudi unutar Maksimirske 128 nisu uvjereni da je Kravcov igrač za Dinamo. Možda njegovi neuvjerljivi nastupi i ne trebaju čuditi ako znamo da mu je vrhunac dosadašnje profesionalne karijere bio ruski Soči...

A što tek reći za Mislava Oršića? Da vam je netko prije tri ili četiri godine rekao da Marko Livaja i on neće ući u igru u derbiju, rekli biste toj osobi da je luda. Oršić je zamišljeno i šutke promatrao zbivanja na terenu... Sigurno je očekivao više, pogotovo zato što je tijekom reprezentativne stanke zabio u prijateljskoj utakmici protiv Segeste, a potom i protiv Vukovara u Kupu.

U HNL-u je ove sezone odigrao svega četiri utakmice (87 minuta), bez konkretnijeg učinka. A ako su do nas došle informacije da čelnici kluba nisu zadovoljni njegovim učinkom i da razmišljaju čak i o raskidu ugovora na zimu, vjerujte da su stigle i do njega...

Kravcov protiv Hajduka

Foto: Sofascore za 24sata

Rodriguez se konačno ukazao

Ako uopće ima pozitivnih stvari za Dinamo iz subotnje utakmice, onda je to debi Danija Rodrigueza u HNL-u. Ušao je u 70. minuti i, koliko mu je teren dopuštao, imao nekoliko zapaženih akcija. Ozljeda je iza njega...

Dinamo u četvrtak (21 sat) u drugom kolu Europske lige dočekuje Anderlecht. Pobjeda je imperativ. Ako se "modri" i ondje okliznu, budućnost trenera Kovačevića bit će itekako upitna.