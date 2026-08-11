DRAGULJ ISTRE ZA 24SATA: PLUS+

'Šotičeka je u HNL-u najteže čuvati, a nakon boda protiv Hajduka spavali smo u busu...'

Piše Mato Galić,

Prvi put zaigrao sam na Poljudu. Znao sam i prije dolaska u HNL da je u Splitu vatrena atmosfera, ali kad to doživiš uživo..., govori slovenski branič Rene Hrvatin, koji je s Istrom odigrao 2-2 kod Hajduka