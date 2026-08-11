DRAGULJ ISTRE ZA 24SATA: PLUS+
'Šotičeka je u HNL-u najteže čuvati, a nakon boda protiv Hajduka spavali smo u busu...'
Prvi put zaigrao sam na Poljudu. Znao sam i prije dolaska u HNL da je u Splitu vatrena atmosfera, ali kad to doživiš uživo..., govori slovenski branič Rene Hrvatin, koji je s Istrom odigrao 2-2 kod Hajduka
Istra 1961 ušla je u povijest domaćeg nogometa tako što je na otvaranju sezone protiv Lokomotive izvela početnu postavu s prosječnom starošću od samo 21 godine. Time su postali peta najmlađa startna jedanaestorica u povijesti HNL-a.
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