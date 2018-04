'Soudani je meni prvi opsovao majku, to su čuli i moji igrači'

Delegat utakmice u Vinkovcima između Cibalije i Dinama (0-2) Ivan Jurina iz Zaboka u zapisniku utakmice prijavio je kondicijskog trenera domaćina Hrvoja Bradašića jer je prilikom ulaska u tunel te u tunelu vrijeđao nogometaša "modrih" Hilala Soudanija psujući mu majku "crnu" i "klošarsku".

Izazvalo je to naguravanje igrača obiju momčadi, a strasti je morala smirivati interventna policija. Bradašić je dva dana nakon utakmice u objavi na Facebooku objasnio zašto je tako postupio:

Naravno da nisam napao i vrijeđao igrača Dinama Soudanija iz čistog mira ili, kako neki misle, izrevoltiran porazom. Svađa nije počela ispred tunela stadiona, tamo je eskalirala. Naime, Soudani je nakon prvog postignutog gola slavio trčeći prema svojoj klupi, a usput meni jasno i glasno, uz gestikulacije, psovao majku, što nisam čuo samo ja, nego moji igrači na zagrijavanju te fotoreporteri.

Nakon utakmice ispred tunela sam ga zaustavio i rekao mu "Kako možeš psovati majku", a on je i dalje bio bahat i bezobrazan te mi se unosio u lice. Tek sam nakon svega toga ja reagirao i nastalo je naguravanje koje je trajalo neko vrijeme i tada sam mu ja izgovorio ono što sam izgovorio.

Nažalost, ja sam u afektu dodao pridjev koji nisam trebao i iskreno mi je žao zbog toga te, ako sam uvrijedio Soudanija ili bilo kojeg drugog igrača Dinama druge rase ovim putem im se ispričavam. Rasizam nema veze s ovim sukobom te dio koji se odnosi na vrijeđanje po rasnoj osnovi dio je afekta, a ja nemam ništa protiv Soudanija kao pripadnika druge rase te nije to povod i razlog svađe.

Samo me zanima je li psovanje majke bez "označavanja" boje kože kažnjivo. Za dio koji ga je mogao uvrijediti na rasnoj osnovi ili bilo kojeg drugog sudionika utakmice mogu se ispričati 100 puta, ali za ostatak onoga što sam mu rekao mi nije žao jer nisam ja taj koji je prvi vrijeđao, a isto tako to nema veze s njegovom rasom jer bih, da mi je psovao majku bilo koji drugi igrač, isto postupio, ali naravno bez "označavanja" boje kože.

Znam ja da smo mi u Slavoniji jadni i da nas može gaziti tko hoće i nije to samo sada, to traje, ali ne mogu dopustiti da me netko vrijeđa zato što zna da je zaštićen kao najbolji igrač lige. Nažalost, sada vi novinari sve potencirate na rasizam kojeg nema jer vruće glave, nakon što me vrijeđao, svašta se kaže, ali ono što bih hladne glave napravio jest sigurno da bih mu vratio istom mjerom, ovako on ispada žrtva.

Vi novinari se jako lagano hvatate rasizma koji nije tako jednostavna stvar. Trener Dinama gospodin Jurčević cijelo vrijeme svađe u tunelu bio je pored mene i smirivao me te je nakon utakmice izjavio da je došlo do sitnog verbalnog okršaja jer ništa se senzacionalno nije dogodilo, osim što sam mu vratio istom mjerom uz dozu pogreške za koju sam se ispričao i snosit ću posljedice, ali ne zato što sam rasist nego zato što sam se pogrešno izrazio.