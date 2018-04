Soudani nakon Cibalije: Istina, opsovao sam, ali iz olakšanja...

Iako su me mediji tražili cijelu nedjelju, nisam htio reagirati. Ono što se dogodilo u Vinkovcima sam potisnuo duboko u sebi. Iz Slavonije sam za Zagreb ponio prekrasnu sliku koja me dočekala nakon utakmice; druženje s djecom na stadionu te posjet našim navijačima u Jarmini. Mnogi će se možda čuditi, ali ja silno volim doći u Slavoniju. Volim te temperamentne i ponosne ljude i ne marim za poneku uvredu što čujem jer svatko se bori za sebe. Ne bih se osvrnuo i na onu uvredu od gospodina Bradašića, onu prvu koja je pala neposredno prije našeg gola kada sam nakon duela sa Soldom otrčao po loptu kako bi što prije izveli prekid. Gospodin je zagrijavao igrače Cibalije te iskoristio priliku da me 'počasti' arsenalom uvreda. Nisam se osvrnuo. Vrijeđali su me i s njihove klupe, posebno pomoćni trener Tomić ali i to mogu oprostiti jer je bilo u žaru borbe. Mi se borimo za naslov, oni za ostanak u ligi. Da, istina je da sam nakon prvog gola glasno opsovao, ali nikoga osobno. Bio je to izraz olakšanja jer smo konačno uspjeli probiti obranu domaćina u utakmici koja nam puno znači. Uz sav respekt prema liku i djelu gospodina Bradašića, on je uvjerljivo zadnja osoba na svijetu koja bi mi pala na pamet u trenutku dok slavim gol. Sve što se dogodilo nakon utakmice već je opisano u izvješću delegata. Na spomenutog gospodina Bradašića više neću trošiti riječi. Nije vrijedan spomena. I iskreno, svejedno mi je koju će kaznu dobiti jer znam da će mu najveći teret biti što je u 2018. godini etiketiran kao rasist. Kada se cijeli svijet bori protiv toga, kada Fifa i Uefa rade kampanje protiv rasizma, kada se svi zgražaju nad tim pojmom - Hrvoje Bradašić u subotu je pokazao svoje pravo lice. Htio bih iskoristiti ovu priliku da se zahvalim svim ljudima koji su mi nakon utakmice uputili riječi podrške. Ljudima iz Dinama koji su stali uz mene, mojim suigračima i vodstvu kluba. Posebno hvala ljudima iz Vinkovaca i Cibalije te predsjedniku Kuterovcu koji mi je uputio ispriku u ime kluba. Veliko hvala navijačima iz Jarmine čija je podrška bila dovoljna da spomenuti gospodin Bradašić postane nebitan. A novi susret s Vinkovcima, gradom kojem se posebno veselim, zakazujem 23. svibnja u final

