Southgateov recept za uspjeh: On je vratio 'repku' Englezima

Zaboravite princa Harryja i princezu Meghan, najpopularnija osoba u Engleskoj trenutno je izbornik Gareth Southgate - složit će se većina kolega koji prate treninge engleske nogometne reprezentacije u ruskom Zelenogorsku.

I nije u pitanju euforija koja je zahvatila Otok nakon što su Harry Kane i društvo deklasirali Panamu, ta euforija traje od kad je Southgate podmladio momčad i otvorio vrata reprezentacije javnosti.

Umjesto namrgođenih lica i ''paparazzi'' snimki, Southgate je igrače doveo pred novinare te tako i pred navijače.

- Nakon dugo vremena ponovno su igrači dostupni javnosti, a uz dobre igre i rezultate to je ključ njegove popularnosti - pojašnjavaju kolege.

A taj se odnos ogleda se u mnogo čemu.

Primjerice, engleska reprezentacija dugo je bila talac svojih najvećih zvijezda poput Rooneya, Gerarda, Lamparda, pogotovo Beckhama, Ferdinanda... koji su pod svaku cijenu željeli izbjeći publicitet i medije, pa je i Savez držao strogu distancu i skrivao ih iza visokih ograda i zaključanih vrata.

No barijeru koja je dugo stajala između navijača i igrača, a koju su tek ponekad uspješno preskočili mediji, Southgate je odmah po dolasku srušio.

Naravno, ne u potpunosti, njihov hotel ''For rest miks'' u Repinu je i dalje zatvoren i u njega nema pristupa nikome osim službenim osobama, no većina treninga na stadionu Spartaka u Zelenogorsku su otvoreni, dok se službene press konferencije održavaju u hotelu ''Cronwell'', u kome su smješteni novinari.

Dakle ne dolaze novinari igračima u hotel ili na stadion kao što je uobičajeno u svim reprezentacijama, nego obrnuto, igrači dolaze novinarima u hotel.

I to je naišlo na nepodijeljeno oduševljenje tradicionalno oštrih britanskih medija, koji su poprilično ublažili oštrice pera zadovoljni što im Southgate na svaku press konferenciju šalje po tri igrača.

Jedan se druži s novinarima, obavezna je i partija pikada tijekom koje se uglavnom šale u opuštenoj atmosferi, drugi je dostupan isključivo tiskanim medijima, dok je treći na službenoj press konferenciji koja je otvorena za sve.

Čak i nakon službenog dijela igrači ostaju u hotelu, bez problema odgovaraju na sva pitanja, pa smo tako slobodno mogli jedan na jedan porazgovarati i s najmlađim reprezentativcem Engleske Trentom Alexanderom - Arnoldom, i pitati ga par pitanja o njegovom suigraču iz Liverpoola Dejanu Lovrenu.

- Dejan je odličan igrač i dobar momak, zabavan je i često pomaže nama mladima. Drago mi je da dobro igra, i da Hrvatska pobjeđuje. Navijam za njega, kao i za sve svoje suigrače, ali se ne čujemo jer nemamo taj običaj dok smo sa svojim reprezentacijama - kazao nam je mladi Arnold te dodao kako za razliku od kluba, u reprezentaciji nema posebnih zaduženja, uobičajenih za mlade igrače.

A u prostoru gdje igrači borave s novinarima osim pikada su i bowling staze, stolni nogomet i hokej, nekoliko velikih ekrana na kojima se 24 sata na dan vrte utakmice...

Tijekom službene press konferencije igrači odgovaraju na sva pitanja, bez iznimke, pa tako i o privatnim stvarima, o događanjima unutar samoga kampa, o slobodnom danu kojim ih je nagradio izbornik...

Između prve dvije utakmice igrači su dobili slobodan dan, koji su neki od njih iskoristili za odlazak na partiju golfa, drugi za posjet 50-ak kilometara udaljenom St. Peterburgu i njegovim muzejima i ostalim znamenitostima, treći za opuštanje na bazenu, posjetu obitelji... Što je prije Southgatea bilo nezamislivo.

A upravo je taj slobodan dan izazvao dosta pozornosti zbog objave snimke s bazena, na kojoj se vidi kako se igrači u opuštenoj atmosferi utrkuju na napuhanim rekvizitima. Ta je snimka bila apsolutni hit na Otoku, i nije ga zasjenila čak ni vijest o Southgateovoj nezgodi, izbornik je slobodan dan iskoristio za trčanje u prirodi, spotakao se i ozbiljno ozlijedio rame.

- Na bazenu je uvijek zabavno, pogotovo je napeto kad igramo košarku - otkrio je Arnold.

Uoči dolaska Engleza u Rusiju, dosta se bilo riječi oko u zadnje vrijeme poprilično zategnutih odnosa između tih dviju država, te o tome kako će se njihovi politički odnosi odraziti na prijem i sigurnost reprezentacije. Bilo je malo povuci potegni oko otvorenosti stadiona na kome Englezi treniraju, no sve je riješeno dodatnom, četiri metra visokom ogradom, koja im daje apsolutnu privatnost.

Oko stadiona i kampa primjetna je pojačana nazočnost policije, vjerojatno i tajne službe, no sam ulazak u kamp je puno jednostavniji i s puno manje kontrole od primjerice kampa hrvatske reprezentacije u obližnjem Roščinu, gdje je kontrola stroža čak i od onih u zračnim lukama.

Kad smo već kod policije, koje ima na svakom koraku i kontrole prometa su vrlo česte, zanimljivo je da će vam, čim otvorite prozor automobila, policajac salutirati, predstaviti se imenom, prezimenom i činom, te pristojno zatražiti dokumente na uvid. No kad vide službenu akreditaciju Mundijala, sve se vrlo brzo okonča uz neizbježni pozdrav.

Englezi su dakle oduševljeni Southgateom i njegovom mladom reprezentacijom, no zbog brojnih ožiljaka iz prošlosti klone se velikih prognoza i najava.

- Puno puta smo se opekli na velikim natjecanjima da bi prognozirali velike stvari, no da reprezentacija dobro izgleda, to svi vide i osjećaju. Vidjet ćemo kako će odigrati protiv Belgije, te s kim će igrati u nokaut fazi, ali dojam je da je ova reprezentacija S Kaneom, Vardyjem, Rashfordom, Dele Alijem, Sterlingom, Cahillom, Welbeckom... dovoljno kvalitetna da može dobiti bilo koga, ali i da je mlada i neiskusna, i da joj se može dogoditi kiks. Baš kao i Hrvatska – smatra kolega Neil Barker, splitski zet koji očekivano, uz Englesku navija i za Hrvatsku.

Kolegi iz Belgije prognozirao je kako bi se u završnici Mundijala lako mogle naći upravo te tri reprezentacije. No posve iskreni Englezi priznaju nam i kako Southgatea nisu dočekali aklamacijom, prije svega jer je nakon završetka nogometne karijere trenirao samo osrednji Middlesbrough, i to bez trenerske licence, što se na Otoku smatralo uvredom za struku. Vrlo brzo je Southgate dobio posao u Savezu kao voditelj odjela za razvoj mladih kvalitetnih igrača, potom i kao izbornik U-21 te na koncu i A selekcije.

- Gareth je većinu igrača koje sada vodi upoznao kroz mladu reprezentaciju, i nije ni čudo da im toliko vjeruje. Mladi su, kvalitetni, i što je najvažnije željni su uspjeha. To što nemamo veliku zvijezdu ne mora ništa značiti – kažu kolege, koje su nam otkrile i kako je neupitni vođa ove momčadi Harry Kane. Ne samo na terenu, nego i van njega.

On je stijena oko koje se svi okupljaju, i za to je također zaslužan izbornik koji je dobro izbalansirao i posložio momčad. No danas omiljeni izbornik nije bio oduvijek ljubimac nogometnih fanova u Engleskoj, koji mu nisu zaboravili Euro 1996. i promašeni kazneni udarac u polufinalu protiv Njemačke, koji im je ugasio san o osvajanju Eura na domaćem terenu.

No ako Southgate uspije napraviti rezultat s ovom selekcijom, sve će mu biti oprošteno. U bogatoj biografiji osim solidne nogometne karijere, engleski izbornik može se pohvaliti i autobiografskom knjigom ''Woody & Nord - A Football Friendship'' koju je napisao s prijateljem iz nogometnih dana Andyjem Woodmanom te zbirkom poezije ''Roary & Friends'' u kojoj je sudjelovao kao autor.

