SP raspored: Tko igra danas i sutra? U nastavku skupine L igraju Gana i Panama, a od 4 sata i Uzbekistan i Kolumbija. U četvrtak kreće drugo kolo utakmicama Češka - JAR (18), Švicarska - BiH (21), Kanada - Katar (ponoć) i Meksiko - Koreja (3 sata)
OSMI DAN MUNDIJALA
SP UŽIVO Evo tko još igra u noći i što je na rasporedu u četvrtak
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PROGRAM ČET/PET
skupina A, 18.00: Češka - JAR (Atlanta)
Novi dan donosi početak drugog kola u skupinama A i B, ponovno će na teren i naši susjedi iz Bosne i Hercegovine koji praktički mogu osigurati drugi krug ako pobijede Švicarsku u Los Angelesu.
18./19. lipnja
skupina A, 18.00: Češka - JAR (Atlanta)
skupina B, 21.00: Švicarska - BiH (Los Angeles)
skupina B, 0.00: Kanada - Katar (Vancouver)
skupina A, 3.00: Meksiko - J. Koreja (Guadalajara)
PROGRAM SRI/ČET
skupina K, 19.00: Portugal - DR Kongo 1-1 (Houston)
Četiri su utakmice na rasporedu po lokalnom vremenu u srijedu, odnosno u noći sa srijede na četvrtak po hrvatskom vremenu.
17./18. lipnja
skupina K, 19.00: Portugal - DR Kongo 1-1 (Houston)
skupina L, 22.00: HRVATSKA - Engleska 2-4 (Dallas)
skupina L, 1.00: Gana - Panama (Toronto)
skupina K, 4.00: Uzbekistan - Kolumbija (Mexico City)
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