SP UŽIVO Evo tko još igra u noći i što je na rasporedu u četvrtak

PROGRAM ČET/PET

Novi dan donosi početak drugog kola u skupinama A i B, ponovno će na teren i naši susjedi iz Bosne i Hercegovine koji praktički mogu osigurati drugi krug ako pobijede Švicarsku u Los Angelesu.

18./19. lipnja

skupina A, 18.00: Češka - JAR (Atlanta)

skupina B, 21.00: Švicarska - BiH (Los Angeles)

skupina B, 0.00: Kanada - Katar (Vancouver)

skupina A, 3.00: Meksiko - J. Koreja (Guadalajara)