SP UŽIVO Francuzi u polufinalu, čeka nas veliki europski derbi!

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Francuska je pobijedila Maroko 2-0 i postala prvi polufinalist Svjetskog prvenstva. Kylian Mbappe i Ousmane Dembele srušili su afričku reprezentaciju i Francuzi su zasluženo prošli dalje.

Protivnik će im biti Španjolska ili Belgija, koje svoj susret igraju u 21 sat. Veliki okršaj europskig reprezentacija igrat će se u Los Angelesu. Očekuje nas sjajan dvoboj u kojem je Španjolska favorit.

Španjolci su grupu završili sa sedam bodova. Remizirali su sa Zelenortskim Otocima te pobijedili Saudijsku Arabiju 4-0 te Urugvaj 1-0. Prvo mjesto u skupini H donijelo im je Austriju u šesnaestini finala koju su lako svladali s 3-0. Nakon toga slijedio je okršaj s Portugalom koji je izbacio Hrvatsku, a "furija" je s 1-0 prošla dalje. Veliku pobjedu donio je Mikel Merino u 90. minuti utakmice.

Belgija je također završila prva u skupini, ali je to ostvarila zbog bolje gol razlike. Turnir je započela remijima s Egiptom (1-1) te Iranom (0-0), a onda je s 5-1 razbila Novi Zeland. U fenomenalnoj utakmici šesnaestine finala Belgijci su svladali Senegal 3-2, a onda su potpuno nadigrali domaćina SAD u osmini finala s 4-1. Briljirao je u tom susretu De Ketelaere koji je dao dva gola.

10.7., 21.00: Španjolska - Belgija (ČF2, Los Angeles)