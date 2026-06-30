SP UŽIVO Haaland na zahuktalu Obalu Bjelokosti, europski dvoboj Francuske i Švedske

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Nastavlja se nokaut-faza Svjetskog nogometnog prvenstva, a danas će se po hrvatskom vremenu igrati tri utakmice. Prvi će na teren nominalni prvaci Afrike Marokanci, koji igraju protiv Nizozemske. "Oranje" je bilo jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg dijela prvenstva. Nakon remija protiv Japana na otvaranju Nizozemci su se konsolidirali i uvjerljivo pobijedili Švedsku 5-1, a potom i Tunis 3-1.

Maroko je pak prvenstvo otvorio remijem protiv Brazila. Nakon toga nanizao je pobjede protiv Škotske i Haitija, s kojim se poprilično namučio. Njihova utakmica počinje u 3 sata po hrvatskom vremenu, a igra se u meksičkom Monterreyu. Prijenos je na Drugom programu HRT-a.

Obala Bjelokosti i Norveška prvi su dvoboj popodnevnog dijela programa. Bit će to sraz dviju momčadi koje su mnogo pokazale na Mundijalu. Norvežani su na SP stigli kao „dark horse” koji može pokvariti planove svim velikim favoritima. Da to mogu, pokazali su u prve dvije utakmice, u kojima su lako pobijedili Irak i Senegal. U trećoj utakmici njihov je izbornik povukao vrlo nepopularan potez i protiv Francuske na teren poslao potpuno novu, drugu momčad, što ih je stajalo poraza.

Obala Bjelokosti najviše je pozornosti privukla u utakmici protiv Njemačke, u kojoj je veći dio susreta vodila, da bi se na kraju "elf” spasio i preokrenuo rezultat. Norveška i Obala Bjelokosti igraju od 19 sati, a prijenos je na HRT-u 2.

Od 23 sata očekuje nas europski okršaj između Francuske i Švedske. Francuska je kao prvoplasirana u skupini izborila susret sa Šveđanima, koji su završili treći u svojoj skupini. Francuzi su i prvi favoriti natjecanja. Sve su utakmice lakoćom pobijedili, a Švedska u susret ulazi kao veliki autsajder. Jedva se plasirala na SP, i to ne kroz kvalifikacije, već kroz Ligu nacija. Ni na SP-u nije mnogo pokazala, a sada je čeka susret s razigranim „tricolorima”. Utakmica počinje u 23 sata, a prijenos je na HRT-u 2.

1/16 FINALA: Nizozemska - Maroko, 03.00 (Monterrey)

1/16 FINALA: Obala Bjelokosti - Norveška, 19.00 (Arlington)

1/16 FINALA: Francuska - Švedska, 23.00 (East Eutherford)