SP UŽIVO Turska spašava obraz protiv SAD-a, Haaland najavio poraz Norveške od Francuske...

ŠTO KAŽU 'VATRENI'?

Panamu su u kampu "vatrenih" apsolvirali, za dva je dana na redu Gana i nikad kraća pauza između dvije utakmice na SP-u, svega četiri dana. Prije nego što hrvatska karavana autobusom u petak oputuje u Philadelphiju, odrađuju još jedan trening u Alexandriji (ponoć po hrvatskom vremenu), a prije njega javnosti su se obratili Joško Gvardiol i Nikola Moro.

Većinu navijača, Joško, zanima kako se vi osjećate. Bili ste kritični prema svojoj igri.

- Osjećam se odlično. Bilo pa prošlo. Novi dan, novo dokazivanje. Za dva dana je nova utakmica pa nema puno razmišljanja što je bilo prije i to je to. Što se tiče mene, sve OK. Što se tiče ekipe, znamo što nas čeka. Maksimalno se posvetiti Gani, pripremiti i odraditi tu utakmicu što je bolje moguće.

Nikola, kako se osjeća svlačionica uoči zadnjeg kola u skupini?

- Pobjeda protiv Paname nam je dala vjetar u leđa. Gana je također jaka momčad, protiv nje se moramo pripremiti i biti na maksimalnom nivou. I oni su pokazali kvalitete. Ekipa diše dobro, imamo dva treninga za odraditi i vjerujem da ćemo se dobro pripremiti.

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