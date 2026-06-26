Stigao je i 16. dan Mundijala! Pred nama je više uzbudljivih utakmica, 'kruna' dana je dvoboj Francuske i Norveške... Doznat ćemo tijekom dana i najnovije vijesti o 'Vatrenima', koje u subotu navečer igraju protiv Gane...
SP UŽIVO Turska spašava obraz protiv SAD-a, Haaland najavio poraz Norveške od Francuske...
Panamu su u kampu "vatrenih" apsolvirali, za dva je dana na redu Gana i nikad kraća pauza između dvije utakmice na SP-u, svega četiri dana. Prije nego što hrvatska karavana autobusom u petak oputuje u Philadelphiju, odrađuju još jedan trening u Alexandriji (ponoć po hrvatskom vremenu), a prije njega javnosti su se obratili Joško Gvardiol i Nikola Moro.
Većinu navijača, Joško, zanima kako se vi osjećate. Bili ste kritični prema svojoj igri.
- Osjećam se odlično. Bilo pa prošlo. Novi dan, novo dokazivanje. Za dva dana je nova utakmica pa nema puno razmišljanja što je bilo prije i to je to. Što se tiče mene, sve OK. Što se tiče ekipe, znamo što nas čeka. Maksimalno se posvetiti Gani, pripremiti i odraditi tu utakmicu što je bolje moguće.
Nikola, kako se osjeća svlačionica uoči zadnjeg kola u skupini?
- Pobjeda protiv Paname nam je dala vjetar u leđa. Gana je također jaka momčad, protiv nje se moramo pripremiti i biti na maksimalnom nivou. I oni su pokazali kvalitete. Ekipa diše dobro, imamo dva treninga za odraditi i vjerujem da ćemo se dobro pripremiti.
Što su još kazali pročitajte OVDJE.
Ekvador je šokirao Njemačku i pobijedio 2-1, dok je Curacao očekivano poražen od Obale Bjelokosti, Afrikanci su slavili 2-0...
Njemačka ide dalje kao prva momčad iz skupine sa šest bodova, na drugom mjestu je Obala Bjelokosti s također šest bodova, dok je Ekvador došao do ključne pobjede i sad ima četiri boda i gol razliku 2-2.
U knockout fazu idu Njemačka, Obala Bjelokosti i Ekvador.
OVDJE pročitajte sve o utakmicama ove skupine
Zlatko Dalić prošetao je danas Alexandrijom, američkom bazom hrvatske nogometne reprezentacije. U šetnji uz rijeku Potomac slagao je izbornik dobitnu kombinaciju za Ganu, posljednju utakmicu grupne faze SP-a, u koju 'Vatreni' ulaze s tri boda na kontu...
Od 1 ujutro kreće rasplet skupine F. Na vrhu je Nizozemska sa četiri boda, Japan ima isto toliko bodova, ali slabiju gol razliku, dok je na 3. poziciji Švedska koja ima tri boda. Posljednji na tablici je Tunis, koji je već ispao s turnira, imaju dva poraza i užasnu gol razliku 1-9. I promijenili su izbornika na ovom SP-u, ali ni to im nije pomoglo, a tek je pred njima najteži dvoboj skupine..
01:00 Japan - Švedska (Dallas)
01:00 Tunis - Nizozemska (Kansas City)
A od 4 ujutro u finalni juriš kreću momčadi skupine D. Turska je nakon uvodna dva poraza već ispala sa SP-a, jedno su od najvećih razočaranja turnira, sad će obraz pokušati spasiti protiv SAD-a, koji je upisao dvije pobjede na ovom turniru.
Na 2. mjestu ove skupine je Australija s tri boda, toliko ima i Paragvaj, ali lošiju gol razliku. Večeras odmjeravaju snage...
04:00 Paragvaj - Australija (San Francisco)
04:00 SAD - Turska (Los Angeles)
A u petak navečer čeka nas i prava poslastica, dvoboj Norveške i Francuske koje su upisale dvije pobjede u uvodna dva susreta. Uoči dvoboja Francuska je na 1. mjestu zbog bolje gol razlike, s jednim bodom ostaju na vrhu skupine. Najveća norveška zvijezda, Erling Haaland, je nakon pobjede protiv Senegala iznenadio sve, kazao je kako će ih Francuska vjerojatno pobijediti i vjerojatno osvojiti turnir... U drugom susretu skupine susreću se Senegal i Irak. Obje momčadi nemaju druge nego nadati se da će im pobjeda i ta tri boda biti dovoljna za 2. krug...
21:00 Norveška - Francuska (Boston)
21:00 Senegal - Iran (Toronto)