SP UŽIVO 'Zmajevi' sanjaju čudo protiv domaćina, europski dvoboj Španjolske i Austrije

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Danas se na Svjetskom prvenstvu igraju dvije utakmice šesnaestine finala. Prvi će u ranim jutarnjim satima na teren naši susjedi iz Bosne i Hercegovine, koji igraju protiv domaćina i favorita SAD-a. Amerikanci su veliki favoriti u tom susretu jer su se prošetali kroz grupnu fazu sve do posljednje utakmice, u kojoj je Mauricio Pochettino potpuno promijenio sastav nakon što su već osigurali prolazak pa su izgubili.

Bosna i Hercegovina plasman je osigurala trećim mjestom u skupini, a ključna je bila utakmica protiv Katara, koji je pobijedila 3-1. Katar je tako završio kao posljednja momčad skupine sa samo jednim bodom i gol-razlikom -8. Bosna i Hercegovina osim te pobjede u prvom je kolu već igrala protiv jednog od domaćina, Kanade, a tada je remizirala 1-1.

Utakmica se igra u 2 sata ujutro u Santa Clari, a prijenos je na HRT-u 2.

U drugoj današnjoj utakmici od 21 sat sastaju se Španjolska i Austrija. "Furija” je u Mundijal ušla s nešto slabijim intenzitetom i remizirala sa Zelenortskim Otocima. Kao da ju je taj kiks razbudio pa je u sljedeća dva susreta bila maksimalna i pokazala igru kojom je prije dvije godine postala europski prvak. Prvo je Saudijska Arabija pala 4-0, a potom je Španjolska minimalnih 1-0 pobijedila i Urugvaj.

Austrija je pak prolazak dalje izborila u posljednjem kolu, i to na vrlo neobičan način, u najmanju ruku. Prvo je pobijedila Jordan, potom izgubila od Argentine, a o prolasku dalje odlučivala je utakmica protiv Alžira. Remi je obje momčadi vodio dalje, a izbacio bi Iran, dok bi poraženi u tom susretu ispao.

Austrija je dvaput vodila, a potom je u sudačkoj nadoknadi počela gubiti. To se dogodilo nakon više od 100 neprekinutih dodavanja Alžiraca. Taj je gol tako ušao u povijesne knjige kao najdulja neprekinuta akcija u povijesti SP-a koja je završila pogotkom. Sve se to dogodilo jer su se igrači Alžira tijekom akcije uglavnom dodavali u posljednjoj liniji, bez ikakve želje da loptu upute prema naprijed, sve do posljednjeg trenutka.

Nakon primljenog gola zavladala je panika jer je to značilo da će Austrija ispasti. Ipak, izvukla se u 96. minuti, kada je Kalajdžić zabio tek što je ušao u igru. Utakmica Španjolske i Austrije također će biti dostupna u izravnom prijenosu na HRT-u 2.

1/16 FINALA, 02.00 SAD - Bosna i Hercegovina (Santa Clara)

1/16 FINALA, 21.00 Španjolska - Austrija (Inglewood)