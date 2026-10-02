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EP U-23 U BICIKLIZMU

Španjolac Alvarez je europski prvak u cestovnom biciklizmu, Hrvati su bili daleko od vrha

Piše HINA,
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Španjolac Alvarez je europski prvak u cestovnom biciklizmu, Hrvati su bili daleko od vrha
Krk: Treća etapa biciklističke utrke CRO Race 2026. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Španjolac Hector Alvarez pokorio je EP do 23 godine u Sloveniji, a hrvatski trojac završio je daleko iza vodećih

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Španjolac Hector Alvarez osvojio je naslov europskog prvaka u cestovnom biciklizmu za vozače do 23 godine na EP koje se održava u Sloveniji, dok su trojica hrvatskih predstavnika, Nicolas Gojković, Leon Lukić i Ian Peran završili u donjem dijelu poretka.

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Maraton za Vukovar | Video: 24sata/pixsell

Alvarez je 141.8 kilometara dugu dionicu od Ljubljane do Šenčura svladao za 3:02:22 sata i ciljem prošao 20 sekundi ispred srebrnog Poljaka Jana Michala Jackowiaka, odnosno 32 sekunde ispred brončanog Belgijanca Nielsa Driesena.

Sva tri hrvatska predstavnika ciljem su prošla u skupini vozača sa 10:17 minuta zaostatka za pobjednikom, Gojković je zauzeo 67. mjesto, Lukić 74., a Peran 78.

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Komentari 0
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