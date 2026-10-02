Španjolac Hector Alvarez pokorio je EP do 23 godine u Sloveniji, a hrvatski trojac završio je daleko iza vodećih
EP U-23 U BICIKLIZMU
Španjolac Alvarez je europski prvak u cestovnom biciklizmu, Hrvati su bili daleko od vrha
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Španjolac Hector Alvarez osvojio je naslov europskog prvaka u cestovnom biciklizmu za vozače do 23 godine na EP koje se održava u Sloveniji, dok su trojica hrvatskih predstavnika, Nicolas Gojković, Leon Lukić i Ian Peran završili u donjem dijelu poretka.
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Alvarez je 141.8 kilometara dugu dionicu od Ljubljane do Šenčura svladao za 3:02:22 sata i ciljem prošao 20 sekundi ispred srebrnog Poljaka Jana Michala Jackowiaka, odnosno 32 sekunde ispred brončanog Belgijanca Nielsa Driesena.
Sva tri hrvatska predstavnika ciljem su prošla u skupini vozača sa 10:17 minuta zaostatka za pobjednikom, Gojković je zauzeo 67. mjesto, Lukić 74., a Peran 78.
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