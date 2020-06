Bjelica je jesenas, jo\u0161 pod ugovorom s Dinamom, u razgovoru za Radio Albacete Marca rekao kako bi se volio vratiti u \u0160panjolsku.

- Jednom sam telefonski razgovarao s Rafaelom Candelom (biv\u0161i predsjednik Albacetea, op.a.) koji mi je rekao: \"Duguje\u0161 mi to!\" Haha, da, istina. U to vrijeme klub je bio u tre\u0107oj ligi, a ja sam trenirao Austriju Be\u010d u Ligi prvaka, na malo vi\u0161em nivou, ali nikad se ne zna \u0161to se u \u017eivotu mo\u017ee dogoditi. Imam dobar odnos s ljudima u Albaceteu kao gradu i klubu i - za\u0161to ne? Bih li to volio? Da - rekao je i dodao:

- Bio sam sedam godina u \u0160panjolskoj i bilo mi je toliko dobro da sam mislio da se nikad ne\u0107u vratiti. Ali \u017eivot me odveo na drugo mjesto, sad imam ku\u0107u u Austriji, osje\u0107am se pomalo i Austrijancem, ali gdje god sam bio, okru\u017eivali su me dobri ljudi. I dalje pratim Albacete, u vrhu je druge lige, bori se za prvu i vjerujem da \u0107e opet zaigrati u Primeri.

Tada je otkrio i kako mu je cilj oti\u0107i u neku od liga \"petice\".

- Moj je san trenirati velike mom\u010dadi u velikim ligama poput njema\u010dke, talijanske i \u0161panjolske. Zapravo, nije to moj san, nego cilj i ostvarit \u0107u ga. Imam ga jasno zacrtanog. \u010covje\u010de, ako mogu biti kandidat za mjesto hrvatskog izbornika, mogu biti kandidat i za trenera bilo kojega jakog \u0161panjolskog kluba!

Novinar Luis Castelo tad ga je upitao ho\u0107e li idu\u0107i intervju s njim voditi dok on bude trener Real Madrida, Barcelone, Atl\u00e9tica ili Albacetea.

- Za\u0161to ne? Meni je to realno i mogu\u0107e. Moram naporno raditi za to. Idem svojim putem, po\u010deo sam kao trener u tre\u0107oj austrijskoj ligi i sad sam drugi put u Ligi prvaka s malom mom\u010dadi. Imam sve da to i postignem. Ne\u0107u promijeniti broj, isti sam godinama, imam iste prijatelje, istu suprugu, haha. Uz pritisak, medije i ostalo ponekad nemam vremena biti simpati\u010dan cijelom svijetu, ali za dobre prijatelje kao \u0161to si ti uvijek \u0107u imati vremena - rekao mu je Bjelica.

Diario As podsje\u0107a da je preko Danija Olma (22) Osje\u010danin podigao vrijednost Dinamu na 137 milijuna eura, ali i samom \u0160panjolcu koji je sad u Leipzigu.

\"Najtrofejniji klub u hrvatskom nogometu posljednjih je sezona prodao igra\u010de u vrijednosti 100 milijuna eura u 101 utakmici sa 73 pobjede, 15 remija i 13 poraza u eri Nenada Bjelice. Zbog nesigurnosti uzrokovane korona virusom jedan od najve\u0107ih trenera godine u Hrvatskoj i Europi jo\u0161 \u010deka na odluku o budu\u0107em klubu. Koji bi tako\u0111er mogao biti i \u0161panjolski\", zaklju\u010duju u Asu.

Španjolci: Betis je zvao Nenada Bjelicu! Možda se vrati u La Ligu

Bivši trener Dinama još razmišlja o novoj stanici u karijeri, a posla bi se htio uhvatiti čim prije. Diario As prenosi kako ima ponude Fenerbahčea, Betisa i klubova iz Njemačke, Italije i Grčke

<p>"<strong>Nenad Bjelica</strong> (48) ima na stolu jeftiniju ponudu <strong>Fenerbahčea</strong>, a dobio je upite i iz Njemačke, Italije i Grčke. Želi u veliku ligu, ali i važe ponudu jednoga od najboljih turskih klubova zbog povijesti i velike navijačke mase."</p><p>Piše tako poznati španjolski medij <a href="https://as.com/futbol/2020/06/17/internacional/1592387834_966744.html" target="_blank">Diario As</a> u srijedu na internetskim stranicama u članku koji je na svojoj Facebook stranici podijelio upravo bivši trener Dinama, što naslućuje da su te informacije ozbiljne i provjerene.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bjeličin oproštaj od Dinama</strong></p><p>Što se španjolske La Lige tiče, bivšeg nogometaša <strong>Albacetea</strong> na trenerskoj klupi želi Real Betis kojemu sa Španjolcem <strong>Rubijem</strong> (50) ne ide najbolje u posljednje vrijeme. Ima samo jednu pobjedu u zadnjih deset utakmica, i to protiv <strong>Real Madrida</strong>.</p><p>"Betis se okrenuo Bjelici kako bi preuzeo vodstvo momčadi kao zamjena Rubiju. Trenutačno nema ništa konkretno u tom smislu", piše As dodajući da je Bjelica bio proglašen najboljim trenerom lige u zadnjim dvjema sezonama i da je odbio šansu da vodi hrvatsku reprezentaciju jer želi posao u kojemu svakodnevno može raditi.</p><p>Bjelica je jesenas, još pod ugovorom s Dinamom, u <a href="https://www.24sata.hr/sport/bjelica-suigrac-mi-je-poginuo-pred-ocima-bilo-je-prestrasno-658457" target="_blank">razgovoru za Radio Albacete Marca</a> rekao kako bi se volio vratiti u Španjolsku.</p><p>- Jednom sam telefonski razgovarao s <strong>Rafaelom Candelom</strong> (bivši predsjednik Albacetea, op.a.) koji mi je rekao: "Duguješ mi to!" Haha, da, istina. U to vrijeme klub je bio u trećoj ligi, a ja sam trenirao Austriju Beč u Ligi prvaka, na malo višem nivou, ali nikad se ne zna što se u životu može dogoditi. Imam dobar odnos s ljudima u Albaceteu kao gradu i klubu i - zašto ne? Bih li to volio? Da - rekao je i dodao:</p><p>- Bio sam sedam godina u Španjolskoj i bilo mi je toliko dobro da sam mislio da se nikad neću vratiti. Ali život me odveo na drugo mjesto, sad imam kuću u Austriji, osjećam se pomalo i Austrijancem, ali gdje god sam bio, okruživali su me dobri ljudi. I dalje pratim Albacete, u vrhu je druge lige, bori se za prvu i vjerujem da će opet zaigrati u Primeri.</p><p>Tada je otkrio i kako mu je cilj otići u neku od liga "petice".</p><p>- Moj je san trenirati velike momčadi u velikim ligama poput njemačke, talijanske i španjolske. Zapravo, nije to moj san, nego cilj i ostvarit ću ga. Imam ga jasno zacrtanog. Čovječe, ako mogu biti kandidat za mjesto hrvatskog izbornika, mogu biti kandidat i za trenera bilo kojega jakog španjolskog kluba!</p><p>Novinar <strong>Luis Castelo</strong> tad ga je upitao hoće li idući intervju s njim voditi dok on bude trener Real Madrida, Barcelone, Atlética ili Albacetea.</p><p>- Zašto ne? Meni je to realno i moguće. Moram naporno raditi za to. Idem svojim putem, počeo sam kao trener u trećoj austrijskoj ligi i sad sam drugi put u Ligi prvaka s malom momčadi. Imam sve da to i postignem. Neću promijeniti broj, isti sam godinama, imam iste prijatelje, istu suprugu, haha. Uz pritisak, medije i ostalo ponekad nemam vremena biti simpatičan cijelom svijetu, ali za dobre prijatelje kao što si ti uvijek ću imati vremena - rekao mu je Bjelica.</p><p>Diario As podsjeća da je preko <strong>Danija Olma</strong> (22) Osječanin podigao vrijednost Dinamu na 137 milijuna eura, ali i samom Španjolcu koji je sad u Leipzigu.</p><p>"Najtrofejniji klub u hrvatskom nogometu posljednjih je sezona prodao igrače u vrijednosti 100 milijuna eura u 101 utakmici sa 73 pobjede, 15 remija i 13 poraza u eri Nenada Bjelice. Zbog nesigurnosti uzrokovane korona virusom jedan od najvećih trenera godine u Hrvatskoj i Europi još čeka na odluku o budućem klubu. Koji bi također mogao biti i španjolski", zaključuju u Asu.</p>