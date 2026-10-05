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VEZNJAK PSG-a

Španjolci će u Split bez važnog veznjaka! Dobio je sina u Parizu

Piše HINA,
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Španjolci će u Split bez važnog veznjaka! Dobio je sina u Parizu
Foto: David Klein
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Fabian Ruiz je napustio kamp španjolske reprezentacije jer mu se u Parizu rodio sin, pa protiv Hrvatske u utorak neće zaigrati na Poljudu

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Španjolski vezni nogometaš Fabian Ruiz (30) neće igrati protiv Hrvatske u utorak u Splitu jer je otputovao u Pariz gdje mu se rodio sin, izvijestile su u nedjelju navečer španjolske novine Marca. Ruiz, koji je ove godine osvojio Ligu prvaka s PSG-om i Svjetsko prvenstvo sa Španjolskom, napustio je okupljanje nacionalne momčadi u Oviedu nakon što je njegova supruga Rosa dobila trudove.

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Veznjak je otputovao u Pariz, gdje je rođen njegov sin Bertin, zbog čega nije u subotu sudjelovao u pobjedi Španjolske od 3-1 nad Češkom u Ligi nacija.

- Ruiz će ostati u francuskoj prijestolnici kako bi s obitelji proveo prve dane nakon rođenja djeteta te neće biti na raspolaganju španjolskoj reprezentaciji za utakmicu protiv Hrvatske u Splitu, javile su španjolske novine.

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Foto: Peter Cziborra

Izbornik Luis de la Fuente tako će za susret s Hrvatskom imati na raspolaganju 24 nogometaša. Još ranije su zbog ozljeda otpali napadači Nico Williams i Ferran Torres.

Španjolska će u Hrvatskoj tražiti bodove koji bi joj osigurali plasman u četvrtfinale Lige nacija. Španjolska nakon tri kola ima devet bodova, Engleska šest, Hrvatska tri dok je Češka bez bodova. Španjolski nogometaši su u nedjelju trenirali u svom kampu u madridskom predgrađu Las Rozas, a u ponedjeljak će otputovati u Split. Utakmica se igra u utorak od 20.45 sati.

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