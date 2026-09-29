Španjolci: 'Izbornik će napraviti mnogo promjena za Hrvatsku.' Evo mogućeg sastava 'furije'

Susret drugog kola Lige nacija između Španjolske i Hrvatske počinje u 20.45 sati na stadionu Ramón Sánchez-Pizjuán u Sevilli. Utakmicu ćete moći gledati na programu Nove TV. Prema najavi madridskog AS-a, Luis de la Fuente mogao bi osvježiti momčad u gotovo svim dijelovima terena.

AS navodi i nekoliko mogućih promjena u veznom redu. Jedan od kandidata za povratak u udarnu postavu je Pedri. Fermín López ili Mikel Merino mogli bi zauzeti poziciju Danija Olma, dok je pod upitnikom nastup Rodrija od prve minute. Rodri je protiv Engleske imao fizičkih problema, zbog čega bi ga De la Fuente mogao poštedjeti. U toj bi varijanti njegovo mjesto preuzeo Martin Zubimendi.

Foto: Peter Cziborra

Promjena bi moglo biti i u posljednjoj liniji. Alejandro Grimaldo trebao bi dobiti prednost ispred Marca Cucurelle, dok se za mjesto stopera natječu Dean Huijsen i Aymeric Laporte. Španjolski izbornik pritom mora voditi računa o rasporedu. Španjolsku u samo 11 dana očekuju četiri utakmice, zbog čega je De la Fuente već najavio raspodjelu minuta i rotiranje igrača kako bi što veći broj nogometaša ostao odmoran.

Foto: David Klein

U napadačkom dijelu momčadi također se očekuju promjene. Mikel Oyarzabal mogao bi započeti susret umjesto Ferrana Torresa, dok bi Álex Baena nakon ulaska s klupe i pogotka protiv Engleske mogao dobiti priliku od prve minute. Lamine Yamal, prema AS-u, trebao bi zadržati mjesto na desnoj strani napada.

Foto: David Klein

Ako se AS-ova najava pokaže točnom, Španjolska bi protiv Hrvatske trebala zaigrati u sastavu: Unai Simón - Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo - Martin Zubimendi, Pedri - Lamine Yamal, Mikel Merino, Álex Baena - Mikel Oyarzabal.