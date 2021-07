Španjolska je na Olimpijske igre došla sa statusom najvećeg favorita natjecanja. Dani Olmo, Marco Asensio, Pedri, Eric Garcia, Unai Simon, Mikel Oyarzabal bili su Španjolcima jamac za pohod na zlato, no njihove nade je već u prvom kolu uzdrmao Egipat.

Španjolska i Egipat remizirali su (0-0) u prvom kolu nogometnog natjecanja na Olimpijskim igrama. Egipćani su u Tokio došli bez najboljeg igrača Mohameda Salaha, no uspjeli su iščupati bod. I bome osakatiti igrače Furije.

Oscar Mingueza i Dani Ceballos morali su napustiti igru zbog ozljede te su upitni za nastavak turnira, a ta vijest će sigurno još dodatno razljutiti Real Madrid i Barcelonu jer su bili protiv nastupa svojih igrača na Olimpijskim igrama.

Posebno brutalan bio je onaj start na Ceballosu, a nevjerojatno je da sudac za to nije pokazao crveni karton. Taher Mohamed je svom silinom ušao u Ceballosa i stao mu na gležanj. Igrač Reala vrištao je od bolova, Egipćanin se bunio da nije ništa napravio, a sudac Makhadmeh, koji je stajao tik do njih, mu je dao tek žuti karton za ovaj start?! Bio je to krvnički start, no za suca tek žuti.

Ovaj start nas je itekako podsjetio na onaj prekršaj Martina Taylora nad Eduardom, a Ceballos je imao neviđenu sreću što nije prošao kao tadašnji igrač Arsenala. Njemu se 'loptica' ukazala na gležnju, ali nije mogao nastaviti sa susretom.

Egipćani su cijeli susret igrali prljavo i agresivno, vodili su se dobrom starom 'tko leži, ne bježi, sudac je to puštao pa im je dao tek četiri žuta kartona, a velike batine 'popio' je i Dani Olmo koji je odigrao svih 90 minuta.

Španjolci su tako ostali bez očekivane pobjede na otvaranju Olimpijskih igara, no mogli bi ostati i bez dva vrlo važna igrača. Sljedeći susret igraju u nedjelju protiv Australije.