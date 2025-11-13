Španjolci kritizirali Hezonju: 'Opet je pokazao neukrotivost'

Nakon pobjede protiv Barce Basketa, košarkaši Real Madrida su izgubili u Valenciji 89-76 u 10. kolu Eurolige. Mario Hezonja ubacio je 11 poena, uz pet skokova u 14 minuta igre, a nakon dvoboja su ga kritizirali iz Marce.

"Hezonja ponovno pokazuje svoju neukroćenu stranu", naslov je teksta koji se bavi Hezonjinom predstavom protiv Valencije.

"Ovo nije bio prvi put da je Hezonja imao sličan nastup ove sezone. U otvaranju Eurolige protiv Virtusa šutirao je 0/7 za tricu, završio je utakmicu s ukupno 7/19 iz igre. Protiv ASVEL-a ponovno je imao lošu večer iza linije za tri poena, šutirajući 0/6. Protiv Crvene zvezde pogodio je samo 1/9", piše Marca i dodaje:

"Krilni igrač zna, i to s pravom, da je jedan od ključnih igrača Real Madrida, ali čini se da teško prepoznaje kada je u formi, a kada nije. S obzirom na svoj talent, može sam odlučiti utakmicu, ali ako ga koristi pogrešno, može postati teret momčadi".

Beograd: Utakmica 6. kola Turkish Airlines Eurolige između BC Maccabi Rapyd i BC Real Madrid | Foto: Dusan Milenkovic/ATA Images/PIXSELL

Hrvatski košarkaš je u Real stigao 2022., a prije Reala igrao je za UNICS Kazan. Ove sezone prosječno ubacuje 13,2 poena, uz 3,7 skokova i 1,4 asistenciju.