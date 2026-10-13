Španjolci o Livakoviću: Vratio se s prtljagom teškom 14 golova...

'Vatreni' Dominik Livaković našao se u fokusu španjolskog Asa uoči večerašnje utakmice Barcelone i Galatasaraya u drugom kolu Lige prvaka. Susret u Istanbulu počinje u 21 sat, a madridski list osvrnuo se na težak reprezentativni ciklus hrvatskog golmana.

Pokretanje videa... VIDEO Trening Livakovića u Barceloni | Video: FC Barcelona

"Livaković se vraća s prtljagom od 14 primljenih golova u posljednje četiri utakmice", ističe As, podsjećajući na poraze Hrvatske od Španjolske (4-1 i 2-1) i Engleske (7-0) te primljeni gol u slavlju protiv Češke (2-1). Pritom navodi da hrvatski vratar nije bio glavni krivac za loše rezultate, ali i kako se nije posebno istaknuo.

Livaković je za Barcelonu debitirao u prvenstvenoj pobjedi 3-1 protiv Seville 19. rujna, nakon ozljede prvog vratara Joana Garcíje. Međutim, García se oporavio kroz reprezentativnu stanku i branio protiv Getafea, a As očekuje da će ponovno biti među vratnicama protiv Galatasaraya.

Foto: Paul Childs

Španjolski medij najavljuje da trener Hansi Flick u Istanbulu želi poslati na teren najjači raspoloživi sastav. U početnoj postavi očekuju se i važni igrači poput Pedrija, Paua Cubarsíja i Laminea Yamala koji su igrali za Španjolsku u zadnjem reprezentativnom ciklusu.