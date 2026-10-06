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SIMBOL PATNJE

Španjolci o Vukovaru, gradu kojem novac donira Dani Olmo

Piše Ivan Tomašković,
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Španjolci o Vukovaru, gradu kojem novac donira Dani Olmo
Foto: Vincent West
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Španjolska Marca objasnila je svojim čitateljima što se dogodilo u Vukovaru i što on predstavlja Hrvatima.

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Nedavno je menadžer Andy Bara otkrio kako španjolski reprezentativac Dani Olmo donira dva posto plaće Vukovaru otkako je napustio Dinamo 2020. godine. Sad je španjolski reprezentativac potvrdio tu priču i na hrvatskom jeziku otkrio razloge zašto to radi.

- Nisam znao da će sve to izaći vani, da će to Bara kazati. Kada sam otišao iz Hrvatske osjetio sam da sam nakon svega što sam tu uspio napraviti, svega što mi je Hrvatska dala, da sam ostao malo dužan Hrvatskoj. Osjetio sam da moram malo pomoći. Odlučio sam se za Vukovar i Slavonski Brod gdje sam bio prije četiri-pet godina s dečkima. Osjetio sam da moram uzvratiti nečim. Mislio sam da je najbolji način za to pomoći mladim nogometašima, koji su prošli neke teške stvari u životu, stvari koje nisu dobre. Tako sam se jednostavno osjetio i to radim – rekao je Dani Olmo prije utakmice 4. kola Lige nacija između Hrvatske i Španjolske u Splitu. 

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Dani Olmo na hrvatskom otkrio zašto pomaže Vukovaru: Morao sam nešto dati Hrvatskoj VIDEO
Dani Olmo na hrvatskom otkrio zašto pomaže Vukovaru: Morao sam nešto dati Hrvatskoj | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Španjolska Marca objasnila je svojim čitateljima što se dogodilo u Vukovaru i što on predstavlja Hrvatima.

- Vukovar je za Hrvatsku mjesto posebnog sjećanja. Grad na Dunavu, smješten blizu granice sa Srbijom, 1991. godine postao je poprište jedne od najtragičnijih epizoda rata nakon raspada Jugoslavije. To je i grad kojem nogometaš Dani Olmo pomaže donacijom od dva posto svoje plaće. Tom gestom Olmo želi zahvaliti Hrvatskoj na svemu što mu je pružila - piše španjolska Marca.

Ističu da je Olmo kao tinejdžer stigao u Hrvatsku, gdje je godinama igrao za zagrebački Dinamo i ondje je upoznao povijest države, a tako i grad na njenom istoku.

- Postoje gradovi čije samo spominjanje uzburka savjest. I želudac. Za Hrvate je Vukovar jedan od njih.  Tijekom 87 dana, od kolovoza do studenoga 1991., Vukovar se odupirao opsadi Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi. Bitka za kontrolu nad strateški važnim gradom pretvorila se u njegovo potpuno uništenje. U jednom od najtežih bombardiranja u Europi nakon Drugog svjetskog rata sravnjene su čitave gradske četvrti, a grad je ostao u ruševinama - objašnjava Marca svojim čitateljima.

Vukovar: Kolona sjećanja prolazi pored Vodotornja
Vukovar: Kolona sjećanja prolazi pored Vodotornja | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Pad Vukovara 18. studenoga 1991. bio je ključan događaj za Hrvatsku.

- Nakon ulaska vojnih snaga u grad uslijedile su masovne deportacije civila, a nekoliko dana poslije dogodio se zločin na Ovčari. Više od 200 ratnih zarobljenika i civila odvedeno je iz vukovarske bolnice i pogubljeno. Taj ratni zločin ostao je jedan od najsnažnijih simbola stradanja Hrvatske u ratu, navodi se u tekstu, uz dodatak da su 35 godina kasnije posljedice rata još uvijek vidljive.

Ime grada i danas zauzima posebno mjesto u kolektivnom sjećanju. Svake se godine na obljetnicu pada grada okupljaju tisuće ljudi kako bi odali počast žrtvama i braniteljima koji su grad branili tijekom opsade - ističe Marca dodaju da je najpoznatiji simbol te tragedije je vukovarski vodotoranj.

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- Iako je tijekom opsade pogođen stotinama projektila, sačuvan je u stanju u kakvom je bio na kraju rata i postao je jedan od glavnih nacionalnih simbola. Spomenik podsjeća da Vukovar za Hrvatsku nije samo grad, nego trajno sjećanje na ratna stradanja - zaključuju. 

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