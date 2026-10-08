Španjolci pišu da Bayern želi Olma. Evo što se događa...

Španjolski veznjak Dani Olmo (28) mogao bi uskoro napustiti Barcelonu. Katalonski portal Sport, izuzetno blizak Barceloni, objavio je kako je Bayern ozbiljno zainteresiran za Olma. Bavarci su ga pratili još dok je nastupao za Leipzig, no Olmo se odlučio za povratak u domovinu.

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Budući da se u Njemačkoj sve glasnije spominje mogući odlazak Jamala Musiale iz Bayerna, trener Vincent Kompany traži rješenje na poziciji "desetke", a izbor bi mogao pasti upravo na Olma.

Prema našim informacijama, Bayern je još prije pola godine počeo "sondirati" situaciju oko španjolskog reprezentativca. Čelnici bavarskog velikana tad su okrenuli broj Barcelonina sportskog direktora Deca. Situacija je u odnosu na danas bila malo drukčija. Olmo je bio prvotimac, no ove sezone u Barceloni se rotira s Fermínom Lópezom i sve je češće na klupi.

Barcelona bi bila spremna pustiti Olma za 90 milijuna eura, piše Sport. Nekadašnji nogometaš Dinama, jasno, preferira ostanak u španjolskom prvaku jer je to klub njegova djetinjstva, ali ako ne bude igrao, nije nemoguće da promijeni sredinu. Ako se klubovi dogovore, sve je moguće, pa tako i da desetka "furije" napusti Barcelonu, doznajemo.

Bayern nije jedini zainteresirani klub. Za bivšeg igrača Dinama zanimanje pokazuju i Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal...

Dani Olmo je u dresu katalonskog diva dosad sakupio 96 nastupa uz po 20 golova i asistencija. Ako Olmo prijeđe iz Barcelone u Bayern za 90 milijuna eura, Dinamu bi kroz Fifin mehanizam solidarnosti pripalo oko 2,7 milijuna eura. Dinamo ga je trenirao od njegove 16. do 21. godine, a za svaku godinu od 16. do 23. klubovima pripada 10 posto od ukupnih pet posto naknade.