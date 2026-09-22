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Španjolci posvetili tekst Mariju Vuškoviću: 'Dočekali su ga kao heroja, proživio je kalvariju...'

Piše Domagoj Vugrinović,
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Španjolci posvetili tekst Mariju Vuškoviću: 'Dočekali su ga kao heroja, proživio je kalvariju...'
Foto: Profimedia
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Hrvatski branič pravo nastupa u službenim utakmicama stječe 16. studenoga, a do tada će pokušati uhvatiti natjecateljski ritam i izboriti mjesto u momčadi s kojom je počeo trenirati

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Mario Vušković (24) nakon gotovo četiri godine ponovno trenira s momčadi HSV-a, a njegov povratak nogometu privukao je pozornost i izvan Njemačke. Vušković je početkom rujna odradio prvi trening sa suigračima nakon dugotrajne suspenzije zbog dopinga. Na stadionu ga je dočekalo više od 7000 navijača HSV-a, koji su mu priredili ovacije i pokazali koliko im znači njegov povratak. Hrvatski branič pravo nastupa u službenim utakmicama stječe 16. studenoga, a do tada će pokušati uhvatiti natjecateljski ritam i izboriti mjesto u momčadi.

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Navijači HSV-a zapljeskali Mariju Vuškoviću nakon povratka treninzima VIDEO
Navijači HSV-a zapljeskali Mariju Vuškoviću nakon povratka treninzima | Video: 24sata/privatna arhiva

Njegova priča zainteresirala je i španjolske medije. AS je istaknuo kako se Vušković nakon četverogodišnje kalvarije vraća nogometu te pohvalio njegove igračke kvalitete.

"Vušković je po povratku na treninge nakon suspenzije zbog dopinga dočekan kao heroj od strane svojih navijača", napisao je AS pa nastavio:

"Hrvatski stoper savršeno odgovara definiciji modernog braniča. Pobjeđuje u dvobojima, bori se žestoko, a uz to ima i odlično čitanje igre i distribuciju lopte. U mladosti se pojavio na hrvatskoj nogometnoj sceni. Bio je sjajan obrambeni igrač i redoviti reprezentativac do 21 godine. Hamburg ga je potpisao kada je imao 20 godina, a u studenom 2022. kažnjen je zbog pozitivnog testa na doping kontroli."

Mario Vuskovic ( HSV ) schiesst Deutschland , Hamburg , Volksparkstadion , Fussball , 1 . Bundesliga , Training des Hamb
Foto: Profimedia

Vuškovićeva suspenzija počela je u studenome 2022. godine nakon što je dopinška kontrola pokazala prisutnost zabranjenog eritropoetina (EPO). Sportski sud Njemačkog nogometnog saveza prvotno mu je izrekao dvogodišnju kaznu, no Sportski arbitražni sud (CAS) poslije ju je povećao na četiri godine. Hrvatski nogometaš tijekom cijelog postupka tvrdio je da nije koristio doping i osporavao rezultate testiranja.

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HSV mu je unatoč suspenziji pružio podršku. Njemački klub raskinuo je njegov prethodni ugovor, koji bi istekao prije završetka kazne, te s njim potpisao novi, poseban ugovor. Njegova primanja ovisit će o učinku i ostvarenim ciljevima, a ugovor će stupiti na snagu nakon isteka suspenzije. Dok je Mario izbivao s terena, HSV je izborio povratak u Bundesligu i osigurao ostanak u njemačkoj eliti. Važnu ulogu u tome imao je njegov mlađi brat Luka Vušković (19), koji je prošle sezone igrao za hamburški klub na posudbi.

Luka je nakon odličnih nastupa ostvario transfer u Brighton vrijedan 54 milijuna eura, a u engleskom klubu brzo se nametnuo kao standardni prvotimac.

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