Španjolci: Raulu prijeti otkaz, a želio bi voditi Real na klupskom SP-u. Solari privremeni trener

Real Madrid je u kriznom razdoblju. Ispali su iz Lige prvaka i Kupa kralja, imaju brojne ozljede, Antonio Rüdiger je suspendiran, a situacija s Carlom Ancelottijem postaje sve napetija. Od odlaska u Brazil nema ništa, ali tu je bogata ponuda Saudijske Arabije. Još ništa nije službeno, no Real bi novog trenera mogao potražiti prije Svjetskog klupskog prvenstva koje počinje 14. lipnja. Ipak, to bi trebao biti samo privremeni trener (glavni kandidat za stalnog trenera je Xabi Alonso), a list Relevo za to navodi dva kandidata.

Foto: BORJA SUAREZ/REUTERS

Santiago Solari je glavni favorit za tu poziciju. To krši Realovu tradiciju da klupu prve momčadi, u slučaju odlaska glavnog trenera u sred sezone, preuzima trener rezervne momčadi Reala, Castille. Na klupi Castille trenutačno je legenda kluba Raul, koji je ujedno i drugi kandidat za trenera prve momčadi. Nekoliko je logičnih zaključaka zašto bi se Madrid odlučio za Solarija, a ne za Raula.

Foto: nph / Alterphotos

Najbitniji razlog je taj što Solari nema ambicije postati glavni trener madridske momčadi, čak ni ako osvoji Svjetsko prvenstvo. Realu je izrazito bitno osvajanje tog trofeja zbog reputacije i financija, a ova situacija bila bi idealna za Florentina Pereza. Osvajanje trofeja, trener koji će doći i samo to odraditi i nakon toga prepustiti mjesto Xabiju Alonsu. Idealno u glavi prvog čovjeka Reala. Dodatan plus je i taj da je Solari već vodio "kraljeve" u periodu od šest mjeseci nakon odlaska Zidana i Ronalda te ima iskustva rada u klubu, a dao je i povjerenje tada osporavanom Viniciusu.

S druge strane, onaj koji bi po tradiciji trebao sjesti na klupu prve momčadi Madriđana, trener druge momčadi Raul, nije najbolji izbor za Real u razmišljanju Pereza, iako rezultati pokazuju da jest. Dobro vodi drugu momčad, uzeo je titulu u Ligi prvaka mladih, stvara igrače, ali ima ambicije postati trener prve momčadi. Ako osvoji trofej Svjetskog prvenstva bit će jako nezgodno za Real da mu ne daju šansu jer kako otjerati legendu kluba koja bi u kratkom roku donijela trofej. To se ne uklapa u planove Pereza i kluba jer oni vide samo Alonsa na klupi, piše Relevo. Također, spominje se da bi ga Real mogao maknuti i s mjesta trenera Castille te da bi na njegovo mjesto trebao doći Alvaro Arbeloa.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Ništa se još ne zna te vlada velika konfuzija u redovima Reala. Igračima ostaje samo da pobjede sve do kraja i nadaju se kiksu Barcelone, a nakon kraja španjolskog prvenstva bit će jasnije tko će, i koliko dugo, voditi Real.