NEIZVJESNA BUDUĆNOST BRAZILCA

Španjolci: Real Madrid postavio ultimatum Viníciusu Júnioru!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

U Madrid je stigao u srpnju 2018. iz Flamenga za 45 milijuna eura, a dosad je za Real odigrao 338 utakmica i zabio 111 golova, uz 87 asistencija. Osvojio je dvije Lige prvaka, tri La Lige, dva Uefina superkupa itd.

Vinícius Júnior (25) definitivno je fantastičan igrač, a njegovi problemi s ponašanjem već su opjevani. Brazilac nerijetko vodi sukobe sa suparnicima, sucima, protivničkim navijačima, a nekad se porječka i sa suigračima. Vode se pregovori oko novog ugovora u Real Madridu, ali u klubu razmišljaju i o prodaji, piše Ok diario

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Viníciusu ugovor s "kraljevskim klubom" istječe u ljeto 2027., ali sigurno je da Real neće ulaziti u rizik da izgubi igrača bez odštete. Iz kluba su pretpostavili da će Brazilac potpisati novi ugovor nakon Svjetskog klupskog prvenstva, ali to se nije dogodilo, čime je prekršio riječ, pišu Španjolci. 

Navodno krilni nogometaš zahtijeva bonus za potpis ugovora, što mu klub odbija dati, a on razmatra opciju odlaska bez odštete 2027., što bi mu garantiralo visok bonus za potpis od kluba koji bi ga doveo. Ipak, teško je zamisliti da bi si Real dopustio takav scenarij. 

LaLiga - Real Madrid v Valencia
Foto: JUAN BARBOSA/REUTERS

U klubu su razočarani Viníciusom jer smatraju da mu su mu dali veliku podršku; i na terenu i izvan njega. Zanimljivo, Real je čak spreman Viníciusa učiniti plaćenim u razini Mbappea, piše Ok, ali bonus za potpis ugovora nije opcija. 

Ili će 25-godišnje krilo potpisati novi ugovor do ljeta ili će biti prodan - poruka je iz Reala.

LaLiga - Real Madrid v FC Barcelona
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Komentari 2
