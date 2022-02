Zaostatak od dva gola, izostanci kapetana Ademija, Ivanušeca... Međutim, Dinamo se ne predaje. Ako je na Maksimiru mogao (is)pasti i Tottenham, zašto ne bi i Sevilla, nit je vodilja uoči večerašnjeg uzvrata (18:45) svima u zagrebačkom klubu.

Španjolski mediji još su nakon prve utakmice Sevillu gotovo proglasili sudionicima osmine finala Europske lige, no ponešto su u ovih tjedan dana "povukli ručnu", upravo zbog recentne Dinamove prošlosti.

Madridski AS podsjetio je na ono što je Dinamo lani učinio Tottenhamu i Joseu Mourinhu...

- Dinamo je pobijedio zahvaljujući hat-tricku Mislava Oršića. Oršić je odveo Dinamo u produžetke golovima u 62. i 82. minuti, a onda i u produžecima zabio za prolazak Dinama u četvrtfinale Europske lige. Mourinho je nakon utakmice ušao u njihovu svlačionicu i pljeskao momčadi koja ga je izbacila iz natjecanja - piše AS.

Španjolce dodatno optimizmom puni i podatak da Sevilla nije nikada izgubila gostujući kod klubova iz zemalja bivše države, a bilo je to u pet navrata. Jasno, ponovi li se to i večeras, Andalužani će proći dalje.

- Mislim da će dinamovci igrati isto kao i u Sevilli. Oni u svakoj utakmici igraju na pobjedu, izlaze visoko i traže igru i loptu te će intenzitet i agresivnost biti još veći nego u prvoj utakmici. No, ako mi odigramo onako kako možemo i znamo, iskontrolirat ćemo Dinamo. Oni godinama igraju u Europi i navikli su na ovakve utakmice - rekao je trener Seville Julen Lopetegui.

- Plašim li se Oršića? Jako ga dobro poznajem. Zabio je po tri gola Atalanti i Tottenhamu, zabijao je u mnogim europskim utakmicama. No, to je momčad puna kvalitetnih igrača i reprezentativaca koji bez problema mogu igrati u bilo kojoj ligi na svijetu. Oršić, Petković, Jurić, Emreli. To su sve sjajni igrači. Betis? Nama je najbitnija utakmica s Dinamom. Tek nakon nje ćemo razmišljati o drugima.