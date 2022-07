Španjolci se diče: Utopili smo hrvatski napad i slomili im srce

Kao što su nam Francuzi u nogometu i rukometu godinama pravili ogromne probleme, u vaterpolu nam je to postala - Španjolska. I četvrti put zaredom naši vaterpolisti izgubili su od Furije i to drugi put u polufinalu Svjetskog prvenstva. Španjolci su slavili uvjerljivih 10-5, sebi osigurali borbu za zlato protiv Italije, a nas poslali na Grčku u boj za broncu.

Krenuli smo jako dobro, držali 3-3 nakon prve četvrtine, ali nakon toga totalno potonuli. Više od 14 minuta nismo znali za gol, napad je bio bezidejan, no i dalje smo bili u igri zahvaljujući sjajnoj obrani. No, u posljednjoj četvrtini raspala se i obrana pa je potonula i nada. Španjolski golman Aguirre nas je izludio, skinuo je 13 lopti i to nekoliko zicera, a njihova čvrsta i agresivna obrana totalno je zaštopala naš napad.

Očekivano, velika je euforija u Španjolskoj, a tamošnji mediji na sva zvona hvale svoju reprezentaciju koja će se u nedjelju boriti za drugo svjetsko zlato.

- Spektakularna igra u obrani španjolske vaterpolske reprezentacije. Izabranici Unai Aguirrea ponovno su nametnuli svoj ritam sjajnom predstavom. Sjajnom obranom utopili smo svaki napad Hrvatske koji je na ovom prvenstvu bio jedan od najboljih, piše Mundo Deportivo

- Pokorili smo suparnike tolikom brzinom da nisu mogli držati puls. Hrvatska je ostala slomljenog srca - piše AS.

Marca također veliča sjajnu obranu svoje reprezentacije koja se zasluženo drugi put zaredom plasirala u finale Svjetskog prvenstva.

Baš kao i prije tri godine u Gwangjuu, Furija će se za zlato boriti protiv aktualnih svjetskih prvaka Talijana. Španjolci su posljednjih nekoliko godina postali svjetska sila, ali to zlato uvijek im izmakne. U nedjelju u Budimpešti od 20 sati imaju priliku popeti se na krov svijeta.

A mi ćemo broncu iz Južne Koreje od pokušati obraniti protiv Grčke. Utakmica se igra u 14 i 30.

Najčitaniji članci