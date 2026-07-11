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MEDIJI SE RASPISALI

Španjolci slave heroja: 'Ukazao se San Merino, on je naš anđeo'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 4 min
Španjolci slave heroja: 'Ukazao se San Merino, on je naš anđeo'
Foto: JESSIE ALCHEH
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Merino opet spasio Španjolsku: gol u 88. za 2-1 protiv Belgije i polufinale s Francuskom, a cijela zemlja slavi novog junaka

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Španjolska je pobijedila Belgiju 2-1 i osigurala sudar titana u polufinalu Svjetskog prvenstva. U Dallasu će za tri dana "furija" igrati protiv Francuske, a na dvoboj s moćnom Francuskom gurnuo ju je novi heroj. Cijela Španjolska slavi Mikela Merina koji je golom u 88. minuti donio veliku pobjedu.

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Foto: DANIEL COLE

Nakon što je Belgija držala 1-1, u 71. dogodio joj se najgori mogući scenarij.. Thibaut Courtois se ozlijedio i napustio teren, a umjesto njega je ušao Senne Lammens. Upravo je on ispao tragičar na kraju jer je udarac Paua Cubarsíja odbio točno ispred sebe, a onda je Mikel Merino  natrčao i pospremio loptu u mrežu za 2-1 Španjolske i prolaz dalje, a u igri je bio manje od dvije minute!

Veznjak Arsenala novi je "svetac" u Španjolskoj jer je istu stvar napravio protiv Portugala. I tada je pred kraj utakmice zabio i pogurao svoju reprezentaciju prema nastavku turnira. Španjolski mediji bili su u deliriju nakon utakmice a opet je Merino bio glavna tema.

Marca je kratkim naslovom "Španjolska ima anđela" rekla sve, Diario As napisao je kako su za Merina i "dvije minute na terenu puno", dok je Mundo Deportivo naglasio kako se ukazao "San Merino" koji donosi spas točno kada su Španjolci "u škripcu".

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