Španjolci tvrde: Rakitić je već razgledavao kuće po Madridu

Atletico je 2011. godine htio dovesti Ivana Rakitića, ali tada im ga je Sevilla ukrala ispred nosa. Ista stvar dogodila se i 2014. godine. Madriđani su dogovorili sve s upravom Seville, a onda je Barca uletjela s ponudom koja je Andalužane ostavila bez riječi, a Atletico je opet ostao 'kratkih gaća'.

Isfrustrirali je to čelnike kluba i trenera Diega Simeonea, a čini se da će na ljeto napokon ostvariti svoju želju, a to je transfer Ivana Rakitića (32).

Juventus ga je htio u ljetnom i zimskom prijelaznom roku, ali Barcu nije baš omamila njihova ponuda. Sve je to pomno promatrao Atletico Madrid koji je ispitivao teren, a sada su došli i na korak do dovođenja hrvatskog reprezentativca.

Rakitićev status nejasan je i pod vodstvom novog trenera Quiquea Setiena. Jednu utakmicu odradi svih 90 minuta, a onda u drugoj dobije mrvice od deset minuta. Identična priča bila je i s Ernestom Valverdeom koji ga je u početku ignorirao, a onda ga odjednom smjestio u prvu postavu i dao mu kapetansku traku na utakmici protiv Intera u Ligi prvaka.

Takav odnos kluba izbacio je iz takta i samog Rakitića koji je sve sigurniji u odluci da napusti Kataloniju nakon šest godina, a čini se da je već uspostavio kontakte s Atleticom.

- 20. veljače 2020. godine, dva dana nakon iznenađujuće pobjede 'rojiblancosa' protiv Liverpoola 1:0 Rakitić se sastao s predstavnicima Atletica - piše madridska Marca.

Također, dodaju kako je Rakitić razgledavao kuće u jednoj madridskoj četvrti, a to je očiti dokaz da se ipak nešto ozbiljno kuha na relaciji Raketa-Atletico Madrid.

Raketi ugovor istječe na ljeto 2021. godine, a novog nema na vidiku. Čini se da ga neće niti biti pa je logična njegova prodaja na ljeto. Inače, ako odluče vagati ponude, Raketa bi za godinu dana mogao besplatno napustiti klub i tako se pridružiti Atleticu bez ikakvih obveza. No sumnjamo da će si to Katalonci dopustiti obzirom na to da su ga platili samo 18 milijuna eura 2014. godine, a već je godinama jedan od najboljih veznjaka na svijetu.

Dok španjolski mediji špekuliraju o njegovoj budućnosti, Rakitić se poslije El Clasica družio s Lukom Modrićem. Nekada je to bio najveći svjetski derbi s Hrvatima u glavnoj ulozi, ali ovaj 'vatreni' dvojac je u nedjelju na Santiago Bernabeuu dobio samo mrvice.

- Još jedna za uspomenu. Uvijek je posebno igrati protiv tebe, ali ljepše mi je kada smo zajedno u kockastom dresu.