Malo je nogometaša koji su u Realu imali 'božanski' status, a još manje onih koje poštuju gdje god da se pojave. Jedan od njih zacijelo je i Luka Modrić (36).

Maestro, genijalac, kapetan i najbolji hrvatski nogometaš ikada u 37. godini igra za Real Madrid. Ne samo da igra, već je i dalje jedan od najvažnijih kotačića u momčadi Carla Ancelottija koji se nakon šest godina vratio u 'kraljevski klub'.

Puno se toga promijenilo, od momčadi koju je talijanski stručnjak vodio u posljednjoj sezoni prije odlaska iz kluba (2014./2015.) ostalo je tek osam igrača, a među njima, naravno, i Modrić. Luka je i dalje neizostavan član udarne momčadi Reala, i dalje 'plete' u veznom redu, i dalje drži sve konce u svojim rukama...

Svakoga dana hrvatski veznjak dobiva komplimente sa svih strana, a danas je na blogu Realovih navijača dobio pismo koje je potpisala navijačica 'kraljevskog kluba'.

"Posljednjeg dana prijelaznog roka bila sam tužna što nismo doveli Mbappéa. Nadala sam se da će se to dogoditi i kad je postalo jasno da neće, bila sam razočarana. No dolazak Camavinge, igrača za kojeg nisam do tad ni čula, popravio mi je raspoloženje i kao da je unio svjetlost u neku tamnu sobu. Nije on jedini. Tu je i Vinicius koji je pokopao sve one koji su objavljivali memove s njim i postao je strašno dobar igrač. Rodrygo, Valverde i Asensio također. A što reći o Benzemi? Bio je i ostao klasa i u vrijeme Ronalda i nakon njega. Kompletan je igrač koji sve na terenu radi savršeno i može se boriti za Zlatnu loptu.

No meni si ipak najdraži ti, Luka. Tebe volim više nego sve druge. S 36 godina djeluješ tako mlado u brojnim stvarima, ali godine su te očito sustigle i ne možeš više sam na leđima nositi toliko veliki klub. Zato ti želim reći nekoliko stvari iako vjerujem da ih nećeš pročitati.

Ti si tako dobar i tako talentiran igrač da te i navijači drugih klubova cijene i poštuju i nikad te nisu vrijeđali. Gledat ću te u svakoj utakmici jer sam svjesna da ih nije preostalo puno. Voljela bih da budeš mentor mlađim igračima i da u tebi vide uzora i pokušaju biti kao ti. Tvoj udarac vanjskim dijelom kopačke nikad neću zaboraviti i on uvijek izvuče osmijeh na lice mojeg djeteta. Jedino što ti zamjeram jest što i ti stariš. Hvala ti na svemu. Puno ti hvala."