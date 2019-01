'Španjolska ima slabu točku, mijenjaju čak dvojicu igrača'

Zasad na Svjetskom prvenstvu igramo jako dobro. Zadovoljan sam s onim što smo pokazali. Dobili smo utakmice koje smo trebali dobiti, a sad za nas slijedi jedna od najvažnijih utakmica na cijelom prvenstvu, rekao nam je Slavko Goluža.

Sjedio je Goluža na klupi hrvatske reprezentacije pet godina. Sad je na klupi Tatran Prešova i pozorno prati "kauboje" na Svjetskom prvenstvu. Ima Goluža veliko iskustvo kao igrač i kao izbornik u ovako velikim utakmicama kakva će biti ona protiv Španjolaca.

- Španjolci su aktualni europski prvaci i zbog rezultata koje imaju posljednjih godina sigurno su blagi favoriti u ovoj utakmici, ali naravno da to ne mora ništa značiti. Bit će to sigurno tvrda utakmica. Lako je moguće da o pobjedniku odlučuje jedna lopta i daj Bože da to ode na našu stranu - kaže Goluža i nastavlja:

- Oni su jedna čvrsta momčad, jako uigrana. Mislim da bismo u ovoj utakmici mogli dosta igrati 7 na 6 u napadu. To bi za nas moglo biti jako važno.

Hrvatska će u drugi krug Svjetskog prvenstva sigurno prenijeti dva boda, a s četiri bismo bili blizu polufinala.

- U drugom krugu nas čekaju Francuska i Njemačka i jasno je kako će to za nas biti teške utakmice. Zbog toga je još važnije dobiti Španjolce. Ako budemo igrali ovako kao što smo igrali u prvim utakmicama, onda se nemamo razloga bojati Španjolske. Oni uvijek prave dvije izmjena obrana-napad. Nakon napada u igru ulaze specijalisti za obranu, Morros i Guardiola. Naša su šanse baš te izmjene, možemo iskoristiti to za neke lagane golove. To će biti iznimno važno u ovakvoj utakmici - rekao je Goluža, kojega je zabrinula činjenica da Luka Cindrić nije igrao u nekim utakmicama.

- Dobro za nas da je s njim sve u redu. Bio sam zabrinut zbog toga što uopće nije ulazio u igru, ali sam se smirio kad sam vidio da je to sve u dogovoru s izbornikom. Ne sumnjam da će Lino Červar imati dobru taktiku i za Španjolsku - rekao je Goluža, koji se ne brine za budućnost hrvatskog rukometa.

- Imamo nekoliko jako dobrih mladih igrača. Ne treba nas brinuti budućnost. Sve što smo vidjeli u Njemačkoj, treba nas ohrabriti. Bit ćemo dobri i idućih godina, ali najvažnije je da sad u ovim najvažnijim utakmicama budemo u pravom izdanju - završio je Goluža.