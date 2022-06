Španjolska na putu do finala! Evo kad igramo protiv 'furije'

Hrvatska - Španjolska u polufinalu Svjetskog vaterpolskog prvenstva! Baš kao i 2019. godine na zadnjem SP-u u Gwangjuu, opet ćemo put do finala tražiti preko Španjolaca.

Nakon naše pobjede nad Srbijom 14-12, Španjolci su u puno tvrđem i golovima skromnijem četvrtfinalu sa 7-6 izbacili Crnu Goru. Očekivali smo nešto lakši posao za Furiju, no Crnogorci su im se postavili kao ozbiljno tvrd orah, čak imali zadnji napad za izjednačenje.

Nama, pak, Španjolci nisu omiljeni protivnik, izbacili su nas u spomenutom polufinalu prije tri godine sa 6-5, zatim šest mjeseci kasnije u polufinalu Europskog prvenstva u Budimpešti (9-8) pa su nas lagano dobili (8-4) prošlog kolovoza i na Olimpijskim igrama. Ne treba biti suviše mudar i reći da nam ne leže, no vidjet ćemo kako će se s njima nositi ova nova Hrvatska. Oni se i nisu izmijenili iz tih utakmica gotovo ništa, osim što se umirovio golman Lopez, dok su Granados, Munarriz, Tahull još godinu iskusniji. Felipe Perrone i dalje, jasno, sve vuče.

Igra se u petak, zasad u 21 sat, no pobijedi li Mađarska Italiju u zadnjem četvrtfinalu, to će postati njihov termin. Za onaj prvi službena verzija i dalje je 16 sati, no to bi se trebalo promijeniti u 19.30. Bit ćemo pametniji kasnije kad se i Fina dogovori sama sa sobom.

