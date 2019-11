Španjolski izbornik: Jako volim Danija Olma, neću ga otpisati

Luis Enrique je novi-stari izbornik 'furije'. Španjolska nogometna reprezentacija zahvalila se Robertu Morenu, a na klupu vratila izbornika koji je otišao zbog velike obiteljske tragedije. Sada je spreman nastaviti gdje je stao, ili gdje je to učinio njegov donedavni pomoćnik - Moreno.

Mandat donedavnog izbornika pamtit će se i po dovođenju mladih snaga u redove reprezentacije, među njima Ansua Fatija, Barceloninog čuda i Danija Olma, španjolskog 'Purgera'.

- Dugo poznajem Danija i on je igrač kakvog jako volim. Nema veze što ga je doveo Moreno, Dani će i dalje trenirati s nama - rekao je Enrique pa pojasnio:

- Neki igrači koje je moj prethodnik doveo će otići, neki ostati, isto će biti s igračima koji su igrali kada sam ja bio izbornik. Svima su vrata reprezentacije otvorena - pojašnjava Enrique pa dodaje još jednu mladu nadu 'furije':

- Jasan mi je potencijal Ansua Fatija. Moramo pratiti i njega i ostale mlade igrače koji mogu donijeti pozitivne pomake u reprezentaciji. Kada bi u Barceloni zabio 18 golova u 10 utakmica pa to napravio u reprezentaciji, uh... Oduševio bih se - govorio je o svojim nadanjima.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

'Ne želim Morena u mom stožeru jer nije lojalan'

Kada je Luis Enrique usred malteške noći napustio igrače i kolege iz stožera španjolske reprezentacije kojoj je bio izbornik, stav Roberta Morena bio je najjasniji i najjavniji mogući :



- Luis je moj prijatelj i kad god se poželi vratiti ja ću biti prvi koji će se maknuti u stranu. On mi nije samo šef prije svega prijatelj - govorio je Moreno o poziciji izbornika La Roje.



Luis Enrique je bdio uz svoju 9-godišnju kćer koja je umrla od proklete bolesti, Moreno nastavio posao i odveo La Roju na Euro, a kada je L.Enrique rekao da se vraća Moreno je - u suzama odstupio.

Foto: Susana Vera



Enrique je danas razjasnio sve okolnosti koje su dovele do razlaza dvojice suradnika i prijatelja.:



- Jasno je da je Robert htio voditi reprezentaciju na Euru, a onda mi, ako to želim, prepustiti mjesto izbornika. I razumijem ga. Naporno je radio, to je šansa kakva se pruža možda jednom u karijeri, ali... Ja to nikad ne bih učinio i za mene je to nelojalno - objašnjavao je Luis Enrique.



- Biti pretjerano ambiciozan... Za mene to nije vrlina nego mana i rekao sam njemu prvome kako ga više ne želim za pomoćnika. Imam ugovor sa Savezom do 2022., rekao sam Morenu da se osjećam jak, sposoban za povratak na posao i da sam jako uzbuđen oko tog povratka - rekao je Enrique pa u stručnome smislu pohvalio kolegu:



- Neću puno mijenjati u odnosu na njegov rad, možda tek kakvu nijansu jer Moreno je radio jako dobro. A što se mene tiče, ovo je veliki dan i za moju obitelj jer moramo nekako krenuti dalje nakon tragedije. I krećemo. Život mora ići dalje i ide dalje - rekao je Luis Enrique čija je devetogodišnja kćerkica Xana krajem kolovoza preminula od raka kostiju.