Od narančinih vlakana je izrađeno 16 posto dresa, a ostatak od recikliranog poliestera i drvne pulpe, odnosno sirovine koja se dobiva usitnjavanjem drvnih vlakana
Španjolski klub igrat će u dresu izrađenom od narančine kore
Nogometaši španjolskog prvoligaša Betisa istrčat će u subotu u svojim zeleno-bijelim dresovima izrađenima od narančine kore i recikliranog materijala kako bi pozvali na borbu protiv klimatskih promjena, u trenutku dok njihovu pokrajinu Andaluziju razara kišna oluja.
Pod geslom 'Život u zelenilu počinje u susjedstvu', klub je u gradu Sevilli predstavio dres koji će nositi protiv madridskog Rayo Vallecana u utakmici 25. kola španjolskog prvenstva.
- Ovo je prvi nogometni dres izrađen od naranči, a dizajniran kako bi istaknuo prirodnu baštinu grada te poslao poruku o visokim temperaturama i potrebi za kvalitetom života u urbanim područjima - rekla je Hini glasnogovornica projekta Mercedes Yelamo Mena.
Od narančinih vlakana je izrađeno 16 posto dresa, a ostatak od recikliranog poliestera i drvne pulpe, odnosno sirovine koja se dobiva usitnjavanjem drvnih vlakana. Narančasti brojevi na dresovima izrađeni su, pak, tintom bez kemikalija koja kada se ogrebe oslobađa miris cvijeta naranče, simbola Seville.
- Cilj je da se ova poruka osvješćivanja ne samo vidi, nego i osjeti - poručila je Yelamo Mela.
Španjolsku je u posljednja dva mjeseca pogodilo devet kišnih oluja, a najteža situacija je u južnoj i najmnogoljudnijoj pokrajini Andaluziji gdje živi 8,5 milijuna stanovnika.
Neuobičajeno snažna i dugotrajna kiša, nošena jakim vjetrom, uzrokovala je bujice koje su poplavile ulice i polja zbog čega je bilo evakuirano oko 11.000 ljudi, a dvije osobe su izgubile život.
- Želimo poručiti da moramo čuvati zelene površine, napose drveće. Ono čisti zrak i sprečava poplave, posebno u ovakvim situacijama snažnih kiša - izjavio je Rafa Muela, direktor Betisove zaklade.
Sevilla je puna drveća naranči, koja ljeti štite hladom od nesnosnih vrućina, a tijekom zime upijaju kišu.
Betis, peti u španjolskom prvenstvu, i ranije je provodio slične kampanje zaštite okoliša. Ovo je peta sezona u kojoj koristi službenu utakmicu kako bi pozvao stanovnike da djeluju u četvrti u kojoj žive. Betis je u prosincu gostovao kod zagrebačkog Dinama i pobijedio s 3-1 u utakmici Europske lige.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+