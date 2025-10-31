Španjolski mediji: Nismo slijepi, Livaković očito ne želi braniti

Španjolska Girona u petak igra protiv Getafea, ali na vratima gotovo sigurno neće biti Dominik Livaković. On je stigao u Gironu kako bi ponovo ušao u formu, ali još nije dobio ni minute. Protiv Constancie u Kupu nije branio zbog problema s leđima, a sada je ponovo zdrav. Upravo zbog toga su se na noge digli španjolski mediji koji su počeli komentirati kako namjerno ne želi zaigrati za Gironu.

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

"Nitko nije slijep. Jasno je da povrede nema i da on ne želi braniti. To je u redu ako mu je trener jasno poručio da ne računa na njega", piše španjolski portal Fichajes, dok BeSoccer ističe:

"Vratar je kao razlog naveo pomalo sumnjivu ozljedu leđa. Njegova tegoba je dobro poznata zbog nedostatka minutaže, a čini se da je odustao od igranja protiv protivnika iz treće lige. Njegova je namjera vratiti se u Fenerbahče u siječnju".

Naime, prema Fifinim pravilima, igrač smije igrati samo za dva kluba u jednoj sezoni, o čemu smo već i pisali. Tako Livaković "navija" da ne zaigra u Kupu kako bi u siječnju mogao pronaći novu sredinu gdje će napokon igrati. U prvenstvu neće braniti ispred Gazzanige te španjolski mediji smatraju da je ova ozljeda način na koji Livaković pokušava ostati na klupi. Spominje se kako je Dinamo zainteresiran za Livakovića na zimu, ali za bilo koji scenarij odlaska, Livaković ne smije zaigrati ni sekunde za Gironu.