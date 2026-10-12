Spartan spektakl na Hvaru: Ni pljuskovi nisu zastavili 3500 sportaša, najavili su i povratak

Dva svjetska prvenstva, utrke na pet, deset i 21 kilometar te program za djecu obilježili su treće izdanje Spartana na Hvaru. Od 8. do 11. listopada na otoku je, prema podacima organizatora, nastupilo više od 3500 sportaša iz 63 zemlje. Za prvenstva na 100 metara i u Sprintu na pet kilometara osiguran je ukupni nagradni fond od 100.000 dolara.

Staze su povezivale hvarsku rivu, obalu i gradske ulice s usponom prema Fortici. Vikend su obilježili i promjenjivi vremenski uvjeti, zbog kojih je subotnja utrka na 100 metara prebačena sa 16 na 10 sati. Tijekom natjecanja počeo je pljusak, ali utrka je nastavljena.

Foto: ZG HGL SAMIR

Uz međunarodnu konkurenciju, na stazama su bili i brojni domaći sudionici. Na utrkama od pet, deset i 21 kilometar nastupilo je 59 Hvarki i Hvarana, a neki su završili sve tri. Među 530 djece na Spartan Kids utrkama bilo je 246 sudionika s otoka.

Naslov svjetskog prvaka na 100 metara osvojio je Englez Oliver Addy. U finalnom dvoboju završio je za 32,574 sekunde, ispred Caleba Rileyja, koji je ostvario vrijeme 36,477 sekundi. Broncu je u zasebnoj utrci osvojio Tommy Matthews s rezultatom 31,746 sekundi.

U ženskoj konkurenciji slavila je Poljakinja Kasia Jonaczyk s vremenom 40,882 sekunde. U finalu je pobijedila Izraelku May Yahalom, koja je stazu završila za minutu i 5,297 sekundi. Amerikanka Jaleesa Himka osvojila je broncu s vremenom 32,740 sekundi.

U završnim rundama o plasmanu odlučuje pobjeda u izravnom dvoboju, a ne usporedba vremena iz svih utrka. Zato rezultati osvajača brončanih medalja mogu biti brži od onih ostvarenih u finalu.

Nagradni fond prvenstva na 100 metara iznosio je 70.000 dolara, jednako raspoređenih između muške i ženske konkurencije. Pobjednicima je pripalo po 18.000 dolara (oko 16.000 eura).

Foto: ZG HGL SAMIR

Foto: ZG HGL SAMIR

Sprint prvenstvo donijelo je pet kilometara i 20 prepreka. Među 56 natjecatelja u muškoj konkurenciji najbrži je bio Nizozemac Frank Oosterom s vremenom 39:54. Srebro je osvojio Francuz Gregory Basilico s rezultatom 40:26, a broncu Čeh Richard Hynek, koji je završio za 40:39.

U ženskoj konkurenciji svjetska prvakinja postala je Zuzana Kocumova s vremenom 47:35. Iza nje su završile Sabrina Daolio s rezultatom 48:00 i Henriette Bardrum s vremenom 48:43. Za ovo prvenstvo osiguran je fond od 30.000 dolara. Pobjednici su osvojili po 7000 dolara.

Subotnji Beast na 21 kilometar i 30 prepreka bio je i druga postaja regionalnog Adriatic Seriesa. U muškoj konkurenciji pobijedio je Norvežanin Espen Berget s vremenom 2:13:53, a u ženskoj Talijanka Claudia Bongiovanni s rezultatom 2:41:37. Serija se nakon Svete Nedelje i Hvara nastavlja 17. listopada na Krvavcu.

Na Super utrci natjecatelji su svladavali deset kilometara i 25 prepreka. Dječji program imao je staze od jednog kilometra, kilometra i pol te tri kilometra, s preprekama prilagođenima dobi. Svako dijete koje je završilo utrku dobilo je medalju, a uz stazu su ih pratili roditelji i prijatelji.

Foto: ZG HGL SAMIR

U provedbi četverodnevnog programa sudjelovalo je više od 300 članova tima i 143 volontera. Uz natjecatelje, na otok su stigle njihove obitelji i klupske ekipe, pa je događaj okupio i brojne posjetitelje izvan glavne ljetne sezone.

Gradonačelnik Hvara Šime Ravlić istaknuo je odaziv otočana i organizacijske izazove zbog vremena. Naveo je i da je broj zemalja iz kojih dolaze sudionici u tri izdanja narastao s 35 na 63.

"Vremenske neprilike bile su dodatna prepreka koju su organizatori uspješno savladali", rekao je Ravlić.

Josip Pavić, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta, povezao je održavanje natjecanja s produljenjem turističke sezone. Prema njegovim riječima, Vlada i Ministarstvo sufinancirali su ovogodišnje izdanje s 1,35 milijuna eura.

Foto: ZG HGL SAMIR

Organizatori su najavili da će se četvrto izdanje Spartana na Hvaru održati od 7. do 10. listopada 2027. godine. Ovogodišnji program zaključen je nedjeljnim prvenstvom u Sprintu i utrkom Super.