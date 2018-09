Spasio ga kao Rebića: Renatu se zbog Nike naklonio Lisabon

Prije nekoliko mjeseci Renato Sanches (21) bio je igrač potpuno izgubljenog samopouzdanja na posudbi u Swanseaju koji je izgubio borbu za ostanak u Premiershipu.

Portugalski veznjak stigao je kao 'spasitelj' pa ispao jedno od najgorih pojačanja, doslovno nije znao dodati točnu loptu na nekoliko metara.

Renato Sanches thought the logo was a Swansea player.. 😂😂😂 pic.twitter.com/IoiiG9Tajg — Football Away Days (@AwayDayFooty) November 29, 2017

Otpisan od svih vratio se u Bayern, svoj matični klub, koji ga je u ljeto 2016. platio 35 milijuna eura (cifra može narasti i na 80 milijuna eura ako se bonusi ispune!), a u Münchenu ga je dočekao naš Niko Kovač.

Cijela situacija podsjeća na slučaj Ante Rebića. Tek kad je naš sjajni reprezentativac došao u ruke bivšeg kapetana Vatrenih njegova je karijera doživjela strašan uspon.

Samo tri mjeseca njihove suradnje izrodilo je novo Sanchesovo lice. Kovač je, kako je i najavio po preuzimanju njemačkog šampiona, pružio šansu i povjerenje Sanchesu koji mu je to vratio i to protiv bivšeg kluba u svom Lisabonu i to - golom!

Renato je potvrdio pobjedu Bayerna u 54. minuti poslije lijepe akcije Bayerna, pretrčao je pola terena i bio precizan u završnici. Gol nije slavio, podigao je sklopljene ruke i zrak kao znak poštovanja klubu koji ga je nogometno odgojio.

Navijači Benfice na Luzu pozdravili su ga ovacijama poslije kvalitetne utakmice, a sve to oduševilo je i Nijemce, posebno stopera Matsa Hummelsa.

Love it when a stadium does that. Massive respect @SLBenfica fans https://t.co/0VKZMu8kYD — Mats Hummels (@matshummels) September 19, 2018

Kovač je, naravno, bio zadovoljan.

- Za popravak Thiaga trebat će vremena i Sanches će imati puno više prostora. Objasnio sam mu da večeras igra onako kako zna i da se osjeća kao kod kuće. Zadivljen sam što je tako mlad na svom bivšem stadionu uspio biti fokusiran samo na utakmicu. Pokazuje da je u izvrsnoj formi. Očekujem da tako nastavi - rekao je Kovač.

Preporođeni Sanches kratko je rekao:

- Ovo je posebna večer u mom životu. Hvala svima, hvala Benfici, hvala Bayernu.

Renatu je ovo prvi nastup u novoj sezoni i odmah je odigrao svih 90 minuta uz sjajan učinak.