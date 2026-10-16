POGLEDAJTE BROJKE Kotarski u momčadi kola Europske lige!

Gotovo cijelo ljeto u Dinamu je trajala golmanska sapunica. Hoće li se vratiti Dominik Livaković ili neće, ako i dolazi, hoće li to biti samo na posudbu... Svakakvih je opcija bilo, no nakon iscrpljujućeg debatiranja u maksimirskim dvorima, koje je trajalo gotovo dva mjeseca, odlučili su odustati od Livakovića i okrenuti se novoj opciji. A to je Dominik Kotarski (26).

Došao je posudbu iz Kopenhagena s opcijom otkupa. Navijači su ga dočekali sa skepsom, nisu vjerovali da je on prava i sigurna opcija na golu jer u Danskoj je bio sklon kiksevima. Ipak, nije bez razloga kao klinac igrao u Ajaxu, a dokaz njegove velike kvalitete je i to što je već dvije godine standardni član hrvatske nogometne reprezentacije.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Prilagodba mu nije niti trebala, Kotarski je u svega nekoliko utakmica pokazao da će biti možda i najveće pojačanje u proteklom ljetnom prijelaznom roku, a utakmica protiv Anderlechta je to samo i potvrdila. Dinamo je slavio 1-0 protiv belgijskog kluba u drugom kolu Europske lige. Dion Drena Beljo zabio je pobjednički gol u posljednjim sekundima, no istinski heroj važne pobjede "modrih" bio je Kotarski. Da nije bilo njega na maksimirskom golu, vrlo vjerojatno bi igrači pognutih glava otišli u svlačionicu, a čelnici bi danas odlučivali o sudbini trenera Marija Kovačevića.

Statistika Dominika Kotarskog

Foto: Sofascore za 24sata

Kotarski je bio spektakularan. Sakupio je šest obrana, od toga četiri unutar šesnaesterca. Bio je iznimno siguran i u distribuciji lopte, imao je 36 točnih dodavanja iz 39 pokušaja. Kada imate takvog čovjeka na golu, odmah i obrana bolje funkcionira, koja je konačno izdržala bez primljenog gola.

Zahvaljujući fenomenalnoj partiji, golman Dinama završio je i u momčadi drugog kola Europske lige! Na Sofascoreu zaradio je ocjenu 9.3, čime je zaslužio mjesto u prvih 11. Njegovu sjajnu predstavu prepoznala je i Uefa, koja je njegovu obranu uvrstila u najbolje obrane kola. Video pogledajte OVDJE

Kotarski će u ovakvom izdanju trebati "modrima" i u sljedećim utakmicama jer čeka ih gust raspored. U nedjelju gostuju kod Slaven Belupa, koji je u prošlom kolu HNL-a zabio četiri gola Riječanima, a potom u četvrtak na Maksimir dolazi NEC Nijmegen u okviru 3. kola Europske lige.