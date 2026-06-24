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Prespavali ste noć? Evo gdje i kada pogledati snimku pobjede Hrvatske protiv Paname (1-0)

Piše Ivan Tomašković,
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Prespavali ste noć? Evo gdje i kada pogledati snimku pobjede Hrvatske protiv Paname (1-0)
SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pobjeda Hrvatske stigla je zahvaljujući pogotku Ante Budimira u 54. minuti susreta

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Hrvatska nogometna reprezentacija s minimalnih 1-0 pobijedila je Panamu i tako ostvarila prvu pobjedu na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Pobjeda je stigla zahvaljujući pogotku Ante Budimira u 54. minuti susreta, no žilavi Panamci do kraja susreta su se borili. 

Ako kojim slučajem niste uživo pratili 'vatrene' danas u 1 sat, možete pogledati snimku susret na drugom programu Hrvatske radiotelevizije danas od 16:30. 

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