SPAVATE LI MIRNO? Oršuš za svoj Parag zabija spektakularno

Nogometni klub Parag iz Međimurja natječe se u 3. Međimurskoj nogometnoj ligi skupini B. Riječ je o jedinom romskom klubu u Hrvatskoj, a za njih je zaigrao čak i Vedran Ćorluka, bivši hrvatski reprezentativac koji je bio pomoćnik izborniku Zlatku Daliću u stožeru hrvatske nogometne reprezentacije.

Nogometni spektakl režirao je tada poznati televizijski mag Robert Knjaz u okviru svog novog serijala „Knjazalište“.

Nakon nešto medijske pozornosti, NK Parag dalje dura i bespoštedno se bori. Novu službenu sezonu otvorili su susretom 1. kola Međimurskog nogometnog kupa.

Ugostili su Pobjedu, a gosti su slavili s čak 10:3. Za Parag je dva gola zabio Renato Ignac u 4. i 45. minuti.

No, treći gol bio je djelo Danila Oršuša u 88. minuti. Taj pogodak bio je zbilja spektakularan. Pogledajte gol majstora.