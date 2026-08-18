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SPAVATE LI MIRNO? Oršuš za svoj Parag zabija spektakularno

Piše Ivan Tomašković,
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SPAVATE LI MIRNO? Oršuš za svoj Parag zabija spektakularno
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Nogometni klub Parag jedini je romski klub u Hrvatskoj i natječe se u 3. Međimurskoj nogometnoj ligi Skupine B

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Nogometni klub Parag iz Međimurja natječe se u 3. Međimurskoj nogometnoj ligi skupini B. Riječ je o jedinom romskom klubu u Hrvatskoj, a za njih je zaigrao čak i Vedran Ćorluka, bivši hrvatski reprezentativac koji je bio pomoćnik izborniku Zlatku Daliću u stožeru hrvatske nogometne reprezentacije. 

Nogometni spektakl režirao je tada poznati televizijski mag Robert Knjaz u okviru svog novog serijala „Knjazalište“. 

Nakon nešto medijske pozornosti, NK Parag dalje dura i bespoštedno se bori. Novu službenu sezonu otvorili su susretom 1. kola Međimurskog nogometnog kupa. 

Ugostili su Pobjedu, a gosti su slavili s čak 10:3. Za Parag je dva gola zabio Renato Ignac u 4. i 45. minuti. 

No, treći gol bio je djelo Danila Oršuša u 88. minuti. Taj pogodak bio je zbilja spektakularan. Pogledajte gol majstora. 

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