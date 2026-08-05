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BIVŠI 'VATRENI' OTVORENO

ANKETA 'Neki kažu da Mišić nije taj, glupost. Vrijeme je za poziv'

Piše Ivan Tomašković,
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ANKETA 'Neki kažu da Mišić nije taj, glupost. Vrijeme je za poziv'
Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Bivši hrvatski reprezentativac ističe Špehar ističe da je Dinamo opravdao ulogu favorita i pokazao da se diže u formi

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Dinamo je bio uvjerljiv protiv Kauna s 5-0 u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka. Hrvatski prvak tako rasterećeno putuje na uzvrat u Litvu. Pobjedu Dinama komentirao je bivši hrvatski reprezentativac Robert Špehar Silviju Maksanu za net.hr.  Špehar ističe da je to bila rapsodija Dinama i hrvatskog nogometa te da je Dinamo opravdao ulogu favorita i pokazao da se diže u formi.

- Nije mi jedino drago zbog mojeg bivšeg suigrača Željka Sopića i naših igrača. Bez obzira na snagu suparnika, pobijediti 5-0 u nekoj europskoj utakmici je velika stvar. Prerano je još za analizu, ali Dinamo je stvarno dobar. Dogodio im se remi u prvoj utakmici sezone, službenoj, protiv Thuna. Prošao je Dinamo i dramu u uzvratu protiv istog suparnika, ali evidentno je sad da se Dinamo diže u formi. Vidjelo se i protiv Slaven Belupa i sad protiv Kauno Žalgirisa napredak u igri- ističe Špehar koji je posebno istaknuo jednog igrača u momčadi Dinama. 

Donji Miholjac: Revijalna utakmica između veterana NK Jedinstva i veterana Vatrenih
Donji Miholjac: Revijalna utakmica između veterana NK Jedinstva i veterana Vatrenih | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

- Veseli gledati Josipa Mišića kako vodi igru Dinama. Josip Mišić je centralna figura Dinama. Drago mi je da je to Zvonimir Boban, predsjednik Dinama, prepoznao, da ga je ostavio da bude glavni. Samo neka tako Josip Mišić nastavi. Sve se vrti oko njega. Ima onih koji govore kako Josip Mišić više nije taj, kako je star, ovo - ono... Ma, što star, obične gluposti. Josip Mišić je kao vino - što stariji, to bolji - ističe Špehar koji očekuje da će novi izbornik Slaven Bilić zvati na sljedeće okupljanje reprezentacije. 

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Da, očekujem upravo to. Očekujem poziv za Josipa Mišića i očekujem poziv za Luku Stojkovića. Kao i za Belju, naravno. Neću se i ne želim se petljati u izbornikove odluke, posao, znate da to ne volim i ne radim, ali to su tri igrača koja zaslužuju Bilićev poziv u reprezentaciju. Josip Mišić zaslužuje posebno, za neke stare pozive koje nije dobio, a zaslužio je da ga dobije. Mislim da je sad vrijeme da Josip Mišić dobije poziv u reprezentaciju Hrvatske - zaključio je Robert Špehar. 

Treba li Josip Mišić dobiti Bilićev poziv?

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