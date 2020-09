Spektakl kraj fontana: Crouser bacio novi rekord mitinga!

Već nakon tri serije Memorijala Ivana Ivančića Ryan Crouser postavio je novi rekord mitinga. Bacio je kuglu do 22,74 i u preostale tri serije napadao 23 metra, ali to mu ipak nije uspjelo

<p>Nije pao svjetski rekord, nije kugla otišla ni preko ona famozna 23 metra, ali <strong>Ryan Crouser </strong>svejedno je oduševio na 6. Memorijalu Ivana Ivančića kraj fontana.</p><p>.<strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najava 70. Hanžeka</strong></p><p>Čudesni Amerikanac potvrdio je da je apsolutni broj jedan u ovom trenutku u bacanju kugle postavivši novi rekord zagrebačkog mitinga. U trećoj seriji njegova je kugla odletjela do 22,74 metra! Spektakularan hitac i gotovo pola metra duže od dosadašnjeg rekorda koji je baš on 2016. bacio do 22,28.</p><p>Trebala je jedna serija da se američki stroj zagrije, jedini je u prvoj bacio preko 21 metra, potom u drugoj jedini preko 22 metra i onda u trećoj seriji zablistao do kraja i proslavio treću pobjedu u Zagrebu.</p><p>Njegovi najveći konkurent Joe Kovacs nije mu bio ni blizu, kao i svi drugi kojima je ostala samo borba za ostala dva mjesta na postolju. A zauzeli su ih Kovacs s 21,30 te Storl s 21,20.</p><p>U prilog je bacačima konačno išlo i vrijeme jer konačno smo dočekali miting bez kiše i padalina, a iako gledatelja službeno nije bilo, uz ogradu i cestu okupilo se nešto ljudi. Ne puno, ali imali su što vidjeti...</p><h2>Poredak: </h2><p>1. Ryan Crouser 22,74<br/> 2. Joe Kovacs 21,30<br/> 3. David Storl 21,20<br/> 4. Payton Otterdahl 21,06<br/> 5. Nick Ponzio 21,03<br/> 6. Konrad Bukowiecki 20,59<br/> 7. Tsanko Arnaudov 20,45<br/> 8. Kemal Mešić 19,13<br/> 9. Francisko Belo 19,08</p><h2>1. serija:</h2><p>Još se uvijek zagrijavaju bacači, u prvoj seriji samo je Crouser bacio preko 21 metra, za njega vrlo skromnih 21,03.</p><p>Belo neispravan hitac <br/> Mešić 18,71<br/> Arnaudov 19,72<br/> Storl 20,81<br/> Bukowiecki 19,59<br/> Otterdahl 20,05<br/> Kovacs 19,86<br/> Ponzio 20,20<br/> Crouser 21,03</p><h2>2. serija:</h2><p>E, to sad već izgleda puno bolje. I Storl i Kovacs prvo su bacili preko 21 metra, a onda je Crouser rekao da ne misli na drugo mjesto, pa je prebacio 22 metra! Zagrijava se mašina.</p><p>Belo neispravan hitac<br/> Mešić 18,89<br/> Arnaudov neispravan hitac<br/> Storl 21,20<br/> Bukowiecki neispravan hitac<br/> Otterdahl neispravan hitac<br/> Kovacs 21,30<br/> Ponzio 20,94<br/> Crouser 22,10</p><h2>3. serija:</h2><p>Imamo novi rekord mitinga! Tko drugi nego Ryan Crouser. Njegova kugla u trećoj seriji odletjela je do 22,74. Ili gotovo pola metra više od rekorda iz 2016. godine, 20,28. </p><p>Belo 19,08<br/> Mešić neispravan hitac<br/> Arnaudov <br/> Storl 20,81<br/> Bukowiecki neispravan hitac<br/> Otterdahl 20,49<br/> Kovacs neispravan hitac<br/> Ponzio 20,77<br/> Crouser 22,74</p><h2>4. serija:</h2><p>Mešić 18,74<br/> Belo neispravan hitac<br/> Bukowiecki 20,24<br/> Arnaudov 20,45<br/> Otterdahl 20,49<br/> Ponzio 20,99<br/> Storl 20,79<br/> Kovacs neispravan hitac<br/> Crouser neispravan hitac</p><h2>5. serija:</h2><p>Mešić neispravan hitac<br/> Belo neispravan hitac<br/> Bukowiecki <br/> Arnaudov 19,99<br/> Otterdahl 21,06<br/> Ponzio neispravan hitac<br/> Storl 20,81<br/> Kovacs neispravan hitac<br/> Crouser 22,59</p><h2>6. serija:</h2><p>Mešić 19,13<br/> Belo 18,32<br/> Bukowiecki <br/> Arnaudov 19,98<br/> Otterdahl<br/> Ponzio 21,03<br/> Storl <br/> Kovacs<br/> Crouser 22,31</p><h2>Startna lista:</h2>