Spektakl na 49. Kutiji šibica! Biberon na Dobermann u finalu

Večeras su na 49. izdanju Kutije šibica odigrane polufinalne utakmice glavnoga, te dvoboji za 3. mjesto veteranskog i ženskog turnira. A u velikom finalu seniorske Kutije sutra će se naći Biberon Maraska i CB Dobermann. Bit će to zanimljiv ogled u kojem će ljubitelji Kutije šibica uživati u potezima najboljih regionalnih malonogometaša...

Biberon je već na samom početku šokirao svog suparnika, Jelavić je 'potegao' iz daljine, uhvatio na spavanju Hercega, vratara Cvjetnog Poliklinike Milojević. U zadnjim sekundama prvoga dijela Biberon je stigao do drugog pogotka. Bio je to mat u tri poteza, vratar Bilić je rukom proigrao Perića, ovaj loptu odložio za Šamiju koji prizemnim udarcem vara Hercega. I ovaj gol ide na dušu vratara Cvjetnog...

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Sve je bilo gotovo u 30. minuti, Novak je primio loptu na desnoj strani, povratno odigrao za Perića koji snažnim udarcem pogađa za 3-0. Cvjetno je očekivano u završnici krenulo na sve ili ništa i zaigralo s golmanom-igračem (Kanjuh), no to im se nije isplatilo. Dapače, Biberon je tu preko Martinca stigao i do četvrtog pogotka, zasluženo se plasirao u veliko finale Kutije šibica.

Pizzeria Stari Zagreb je bolje krenula u drugo polufinale od favoriziranog CB Dobermanna, rani pokušaji Dušaka i Pisačića brzo su zagrijali Luketina, a sredinom prvoga dijela dvije minute isključenja zbog igranja rukom dobio je Mordej. I tu su krenuli problemi za CB Dobermann, a jačao je pritisak Pizzerije Stari Zagreb koja je stigla do vodstva.

Prvo je Jurlina sjajnim udarcem pogodio gredu, a onda Markić iz blizine zabio za 1-0. No, samo koju minutu kasnije slovenski reprezentativac Čujec je okrenuo čuvara, pa lijevom nogom 'probio' Piplicu za 1-1. CB Dobermann je do poluvremena preokrenuo rezultat, Mordej je šutirao s desne strane, a Perić 'zatvorio' drugu vratnicu i poentirao za 2-1.

Kristjan Čujec na kraju je sam i presudio Pizzeriji Stari Zagreb, prvo je oduzeo loptu suparničkom igraču, pa izašao sam na Piplicu i neobranjivo pogodio drugi kut.

Rezultati, 27. prosinca:

Glavni turnir, polufinale: Biberon Maraska - Cvjetno Poliklinika Milojević 4:0 (Jelavić, Šamija, Perić, Martinac), Pizzeria Stari Zagreb Borongaj lugovi - CB Dobermann 1-3 (Markić / Čujec 2, Perić).

Veteranski turnir, za 3. mjesto: Podstrana - Sava Sport Kick it like Niki 2-0 (Perić, Mikuličić).

Ženski turnir, za 3. mjesto: MC Plus Sveta Nedelja - MNK Cvjetno Poliklinika Milojević 5-2 (Pejić 2, Stanić, Gaiser, Valušek / Conjar, Baršić).

Raspored, subota 28. prosinca:

Ženski turnir, finale: Konoba Tomić Beach bar Cool Split - Stomatološki centar Flegar (16.00),

Veteranski turnir, finale: KMN Meteorplast Ljutomer - Senjak hoteli (17.30).

Glavni turnir, za 3. mjesto: MNK Cvjetno Poliklinika Milojević - Pizzeria Stari Zagreb Borongaj lugovi (15.00). Finale: BIberon - CB Dobermann (18.30).

Najbolji strijelci, glavni turnir:

7 - Muminović (MNK Clio)

6 - Tarle (MNK Sveti Antun Korčula), Duvnjak (Pimont Zagreb Staklo Matić), Golenja (Khala restaurant & bar)

5 - Matošević (MNK Cvjetno Poliklinika Milojević), Colarić (Restoran Dioniz CBA 1), Mladen (Prigorski.hr/123 design), Grozdek (Dječji nogomet)

Najbolji strijelci, veteranski turnir:

8 - Poldrugač (Sava Sport Kick it like Niki)

6 - Buljan (Podstrana), Mehadžić (Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankič), Mikuličić (Podstrana), Leko (Senjak hoteli)