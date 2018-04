Spektakl od golčine! Ronaldove škarice za pamćenje u Torinu...

Kakav igrač, kakav majstor, kakav velikan! Možete Cristiana Ronalda voljeti ili ne, može vam se sviđati njegovo ponašanje na terenu i izvan njega ili ne, ali jedno se ni u ludilu ne može osporiti - čovjek je čudesan igrač. Jedinstven, nevjerojatno moćan, efikasan, učinkovit, konkretan... Osjetila je to na svojoj koži i obrana Juventusa u utorak, u noći u kojoj su se Talijani oprostili od polufinala Lige prvaka već nakon prvih 90 minuta. A sve to zahvaljujući jednom Portugalcu koji ne može prestati zabijati.

A kad to još učini toliko atraktivno kao u 64. minuti utakmice u Torinu, golovi su to koji ostaju za sva vremena. Ovoga puta škarice je pogodio fenomenalno, školski, kao na treningu... Iako, ni na treningu obični nogometaši ovo ne zabijaju. On zabija, i to na najvećoj pozornici.

Uspio je Ronaldo izvesti škarice perfektno, a uspjeli su, srećom, i fotoreporteri zabilježiti taj trenutak.

Foto: MAX ROSSI Foto: MAX ROSSI Gol je, shvatili ste, bio toliko spektakularan, izvedba toliko impresivna, da je svima jasno kako to ne može baš svatko. Shvatio je to i Peter Crouch, nogometni kralju humora.

There is only a few of us who can do that