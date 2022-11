Spektakl u četvrtfinalu Kupa: Hajduk je izvukao Osječane!

Lovre Kalinić s trofejem u rukama nakon 9 godina, navijači nose Marka Livaju po poljudskom travnjaku, lude su scene koje su obilježile Hajdukovu 2022. godinu.

Splićani su gotovo do zadnjeg kola bili u utrci za naslov prvaka, no Dinamo je opet bio slavodobitnik pa im je preostalo Rabuzinovo sunce. A sunce je sa svojim zrakama zasjalo Poljudom krajem svibnja kada je Hajduk pobijedio Rijeku 3-1. Uz naslov prvaka kojem se nadaju već 18 godina, navijači Hajduka nadaju se i obrani Kupa. No, zadatak će biti jako težak jer već četvrtfinale donosi nam spektakl.

U prostorijama HNS danas je održan ždrijeb četvrtfinala Kupa, a kuglice su spojile Hajduk i Osijek! Prva utakmica igrat će se u Gradskom vrtu 1. ožujka 2023. godine, što je potvrdio i Osijek. A to znači kako Pampas vrlo vjerojatno neće biti spreman za početak proljetne sezone.

Zanimljivo, 'bili' su čak šest godina u Kupu igrali na gostujućim terenima pa su uslijedile dvije zaredom na domaćem terenu, protiv Gorice i finale s Rijekom. Sada se vraćaju u autobus.

Dinamo će u veljači odigrati odgođeni susret osmine finala protiv Splita, a pobjednik te utakmice će u četvrtfinalu na Lokomotivu. Slaven Belupo će igrati protiv drugoligaša Rudeša koji je izbacio Istru, a riječki krvnik BSK će ugostiti Šibenik.

Parovi četvrtfinala:

Osijek - Hajduk

Split/Dinamo - Lokomotiva

Slaven - Rudeš

BSK - Šibenik

