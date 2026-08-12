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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
HUMANITARNA UTAKMICA PLUS+

Spektakl u Livnu: Mandžo kao mladić, Suba puca slobodnjake snajperom, Olić brz kao nekada

Piše Tomislav Gabelić,

Imamo veliko poštovanje prema Zlatko i njegovim uspjesima, zahvalan sam što sam bio u z njega učio. Stekli smo i međusobno poštovanje koje ostaje do kraja života – kazao je Olić o Zlatku Daliću

Humanitarnom prijateljskom utakmicom u kojoj su snage odmjerili domaći "Livno i prijatelji" protiv selekcije nekadašnjih reprezentativaca "Vatreni" te koncertom Tomislava Bralića i klape Intrade okončan je trodnevni kamp koje je za mlade nogometašice i nogometaše u Livnu organizirao Zlatko Dalić. Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije doveo je u svoj rodni grad brojne poznate trenere koji su radili s djecom, od Blaža Sliškovića i Igora Štimca, preko Kažimira Vulića, Branka Ivankovića, Ante Miše, Roberta Jarnija, Krunoslava Jurčića, itd. Došli su i predsjednik HNS-a Marijan Kustić, team managerica Iva Olivari, najdugovječniji čovjek u savezu  Zorislav Srebrić, a na utakmici legendarni igrači koji su obilježili povijest hrvatske reprezentacije. 

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