Spektakl u Livnu: Mandžo kao mladić, Suba puca slobodnjake snajperom, Olić brz kao nekada

Humanitarnom prijateljskom utakmicom u kojoj su snage odmjerili domaći "Livno i prijatelji" protiv selekcije nekadašnjih reprezentativaca "Vatreni" te koncertom Tomislava Bralića i klape Intrade okončan je trodnevni kamp koje je za mlade nogometašice i nogometaše u Livnu organizirao Zlatko Dalić. Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije doveo je u svoj rodni grad brojne poznate trenere koji su radili s djecom, od Blaža Sliškovića i Igora Štimca, preko Kažimira Vulića, Branka Ivankovića, Ante Miše, Roberta Jarnija, Krunoslava Jurčića, itd. Došli su i predsjednik HNS-a Marijan Kustić, team managerica Iva Olivari, najdugovječniji čovjek u savezu Zorislav Srebrić, a na utakmici legendarni igrači koji su obilježili povijest hrvatske reprezentacije.