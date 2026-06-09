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NBA FINALE

Spektakl u New Yorku! Spursi su pobijedili Knickse, a briljirao je sjajni Francuz Wembanyama

Piše Ivan Kužela,
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Spektakl u New Yorku! Spursi su pobijedili Knickse, a briljirao je sjajni Francuz Wembanyama
Foto: Vincent Carchietta

Wembanyama je eksplodirao u Gardenu, a Spursi su šokirali Knickse 115-111 i vratili se na 2-1. Mladi Francuz je utišao New York i pomogao u prekidu njihovog pobjedničkog niza od 13 slavlja u doigravanju

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U trećoj utakmici NBA finala San Antonio Spursi svladali su New York Knickse 115-111 usred Madison Square Gardena i smanjili zaostatak u seriji na 2-1. Fantastičnom partijom Victora Wembanyame prekinut je niz Knicksa od 13 pobjeda u doigravanju, a publici u New Yorku, koja je sanjala o trećoj pobjedi na putu prema "metli", priređen je hladan tuš. Serija se sada sigurno vraća u San Antonio.

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Wembanyama utišao uzavrelu dvoranu

Kao i u prve dvije utakmice, Spursi su otvorili susret dvoznamenkastom prednošću, povevši 33-22. No, za razliku od prethodnih dvoboja, ovaj put su uspjeli zadržati momentum. Knicksi, nošeni publikom u prvoj finalnoj utakmici u Gardenu od 1999., uzvratili su uraganskom drugom dionicom u kojoj su ubacili čak 42 koša i na poluvrijeme otišli s vodstvom 64-57.

Ipak, obrana Spursa, predvođena nevjerojatnim Francuzom, u drugom je poluvremenu limitirala domaćine na 47 poena i preuzela kontrolu nad utakmicom, unatoč žestokoj i gruboj igri.

NBA: Finals-San Antonio Spurs at New York Knicks
Foto: Wendell Cruz

Iskupljenje nakon kobne pogreške

U središtu svega bio je Victor Wembanyama. Nakon što je njegova izgubljena lopta u završnici druge utakmice gotovo zasjenila njegovu inače senzacionalnu debitantsku sezonu, Francuz je odgovorio na najbolji mogući način. Odigrao je svoju najbolju utakmicu finala, zabio je 32 koša,  imao osam skokova, šest asistencija, tri blokade i dvije ukradene lopte.

Šutirao je odličnih 11 od 18 iz igre i pokazao zašto ga mnogi vide kao budućnost lige. U izravnom dvoboju potpuno je nadigrao Karl-Anthonyja Townsa, koji je bio bolji u prve dvije utakmice, a sada je ostao na skromnih 11 poena. Wembanyama je pokazao mentalnu snagu i preuzeo odgovornost.

Drama u posljednjim minutama

New York se nije predavao do samog kraja. Činilo se da je utakmica riješena kada je Stephon Castle pogodio očajničku tricu za vodstvo Spursa 111-104 manje od dvije minute prije kraja. No, Knicksi su odgovorili. Prvo je Jalen Brunson, najbolji igrač za ključne trenutke, ubacio brzu tricu. De'Aaron Fox je uzvratio polaganjem, no OG Anunoby je novom tricom smanjio zaostatak na 113-111, devet sekundi do kraja. Ipak, mladi Castle je ostao miran i pogodio oba slobodna bacanja, postavivši konačan rezultat i osiguravši ključnu i veliku pobjedu.

NBA: Finals-San Antonio Spurs at New York Knicks
Foto: Vincent Carchietta

Na utakmici je bio prisutan i predsjednik SAD-a Donald Trump. Čim ga je kamera prikazala zaradio je zvižduke od svih prisutnih navijača u Madison Square Gardenu. 

U.S. President Trump attends Game 3 of the NBA Finals in New York
Foto: Nathan Howard
*uz korištenje AI-ja.

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