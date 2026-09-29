SPEKTAKL U SEVILLI Gdje gledati prijenos Španjolska - Hrvatska?

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s nastupima u Ligi nacija pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Nakon pobjede nad Češkom u subotu u Pragu, u utorak je očekuje gostovanje kod svjetskih prvaka Španjolaca na stadionu Ramon Sanchez-Pizjuan u Sevilli od 20.45 uz prijenos na Novoj TV.

Biliću opet viroza kreira početni sastav, kao što je to činila u prošlom dvoboju kad je Luka Modrić bio upitan, a Martin Baturina otpao. Sad na raspolaganju vjerojatno neće biti Josip Stanišić, kojega bi na desnom beku mogao zamijeniti Ivan Smolčić. Promjene se naziru i na krilnim pozicijama, umjesto Franje Ivanovića i Luke Sučića trebali bi krenuti Mario i Marco Pašalić. U špici bi ispred Igora Matanovića priliku mogao dobiti Petar Musa, kao što je to bilo i protiv Engleske na SP-u.

- Njima je ovo prva utakmica doma nakon osvajanja Svjetskog prvenstva. Ne sumnjam da će tako biti. Neće biti revijalna utakmica sigurno. Ni s naše strane, nećemo uveličavati "njihovu proslavu. Pokazalo se već da ako se odigra na najvećem nivou, na individualnom i momčadskom nivou, da se može protiv njih. Ima stvari koje se daju iskoristiti glede Španjolaca. Ono što je sigurno, da bi parirali moramo odigrati na top top nivou. Ne treba nam čudo, već vjera i kvaliteta - kazao je Slaven Bilić.

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U sredini terena ponovno bi trebali zaigrati kumovi Luka Modrić i Mateo Kovačić.

- Još uvijek nisam dobio takvu pohvalu da sam kao krilo u sredini, ali za sve postoji prvi put. Na meni je da igram dobro, da radim, da svojim igrama i ponašanjem opravdavam što sam tu i to je to. Najbitnije je da smo kao ekipa dobro, i nadam se da ćemo to sutra opet ponoviti - rekao je Kova.

Španjolci su već 39 utakmica bez poraza, Hrvatska traži trijumf kojim bi se prometnula u favorita za prolazak u četvrtfinale. Sudi Nizozemac Serdar Gozubuyuk, a "vatrenima" nakon ovoga slijede još dva domaća dvoboja protiv Engleske (subota, Rujevica, 18 sati) i Španjolske (utorak, Poljud, 20.45).